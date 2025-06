La Ferté-Macé. Décès de la gendarme Mélanie Lemée : 30 ans de réclusion criminelle requis contre le chauffard

Commencé lundi 16 juin, le procès d'un homme de 31 ans est sur le point de s'achever devant la cour d'assises d'Agen. En plus de délits routiers et en lien avec les stupéfiants, il est jugé pour violences volontaires ayant entraîné, sans intention de la donner, la mort de la gendarme Mélanie Lemée. La jeune militaire originaire de La Ferté-Macé a été percutée violemment et tuée dans ses fonctions lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne le 4 juillet 2020.

"Un comportement violent qui est directement la cause de la mort"

Pour l'avocat général, dont les propos ont été rapportés par Sud Ouest, le chauffard n'a "aucune excuse" ayant pris délibérément l'option de foncer sur une gendarme "dans une scène d'extrême violence". Le magistrat du parquet a requis ce mardi 24 juin 30 ans de réclusion criminelle à son encontre. "Tout plaide dans le dossier pour considérer qu'il a eu un comportement violent, qui est directement la cause de la mort de Mélanie Lemée", a-t-il dit lors de ses réquisitions.