"Familles, je vous aime". La nouvelle émission du Normand Michel Drucker c'est ce soir ! Avec les Elmaleh, les Hallyday et les Chedid

A 82 ans, Michel Drucker n'en finit pas de surprendre. Le célèbre animateur normand, véritable monument du paysage audiovisuel français, revient sur le devant de la scène avec un nouveau projet chargé d'émotions et de nostalgie : une émission en prime time baptisée Familles, je vous aime, programmée prochainement sur France 3.

Selon Le Parisien, Michel Drucker a souhaité "rassembler les familles" autour des artistes qu'il connaît depuis des décennies : "Depuis 50 ans, je connais tout le monde. Les enfants, les grands-mères", a-t-il déclaré.

Une émission familiale avec des invités prestigieux

Familles, je vous aime proposera un concept inédit et chaleureux : faire venir des célébrités… accompagnées de leurs proches. Gad Elmaleh a ainsi participé avec ses parents, devenant même le "parrain" de l'émission. David Hallyday viendra, lui, pour évoquer son célèbre clan. Gérard Lanvin et son fils, Michèle Bernier avec ses enfants Charlotte et Enzo, seront également de la partie.

L'émission accueillera aussi toute la famille Chedid, réunie pour chanter On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime, un morceau choisi avec soin pour résumer l'esprit du programme.

Un format intergénérationnel pour rassembler les téléspectateurs

L'objectif est clair : toucher toutes les générations. A l'heure où la télévision cherche à réunir petits et grands, Michel Drucker revient avec ce qu'il fait de mieux ; créer du lien. Son émission, un temps intitulée Ma mère, mon père et Michel Drucker, promet de nombreux moments d'émotion et de complicité.

"Il y a plein de surprises", a annoncé l'animateur. Pour France 3, ce programme marque une belle promesse de partages familiaux, à l'image d'un Michel Drucker toujours fidèle à sa réputation : fédérateur, humain et intergénérationnel.

Quand sera diffusée l'émission ?

Le premier numéro de Familles, je vous aime sera diffusé en prime time ce vendredi 13 juin à 21h05 sur France 3 et sur france.tv.