Télévision. "Meurtres à Honfleur" : un carton d'audience, mais qu'en ont pensé les Honfleurais ?

Samedi soir, Meurtres à Honfleur a mis tout le monde d'accord sur une chose : France 3 sait faire du chiffre. Avec 4,52 millions de téléspectateurs, soit 24,3% de part d'audience, la chaîne a décroché la première place des audiences.

Le scénario ? Une enquête menée par Hélène Seuzaret et Mouloud Turki dans les ruelles de Honfleur, entre mystères, crimes et (beaucoup de) plans de drone sur le bassin. Si la réalisation a séduit les amateurs de paysages normands, les Honfleurais, eux, ont eu quelques réserves. Attention : ça pique.

"Notre ville est belle, mais l'histoire ? Une soupe froide"

Sur les réseaux sociaux, les habitants de Honfleur n'ont pas mâché leurs mots. Entre deux compliments sur les prises de vues, ils ont descendu le scénario en flèche. Voici un florilège des critiques :

"Scénario indigne pour Honfleur !!!!!"

"A part le fait que notre Honfleur est toujours aussi belle, le film en lui-même… euh… Beau navet. Cela dit, c'est la période des soupes."

"Belles prises de vue de Honfleur, mais histoire nulle. Dommage !"

"Sûrement un bon souvenir pour les figurants honfleurais, de très belles vues sur Honfleur de jour comme de nuit. L'histoire n'était vraiment pas super. Ce n'est que mon avis. Boujou."

"L'épisode le plus mauvais de la série. Dommage pour notre ville. C'est quoi cette histoire à dormir debout ?"

"En général, ces séries sont captivantes, mais alors là ! Honfleur, c'était raté ! Une histoire nulle… et ce curé ? J'ai revu avec plaisir quelques images de ma ville de jeunesse… c'est tout. Déçue."

Un téléfilm qui divise, mais une ville qui brille

Pourtant, tout n'est pas à jeter (promis). Les spectateurs ont salué les magnifiques panoramas sur l'église Sainte-Catherine, le musée de la Marine et le bassin. Certains ont même tenté de deviner où se trouvait la mystérieuse maison en bord de mer : Vasouy, peut-être ?

Et puis, il y a les figurants locaux, ravis de se voir à l'écran !

Honfleur, star malgré tout

Alors, Meurtres à Honfleur : succès ou fiasco ? Côté audience, c'est un grand oui. Côté critiques locales, c'est plus mitigé. Mais une chose est sûre : Honfleur a prouvé une fois de plus qu'elle était une véritable star, même si le scénario n'a pas suivi. La prochaine fois, France 3, pensez à inclure un Honfleurais dans l'équipe de scénaristes. Et si possible, évitez les curés bizarres. Boujou !