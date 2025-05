"Mariés au premier regard". La rouennaise Ilona, larguée à cinq jours de la cérémonie, croule depuis sous les demandes en mariage !

Cette saison, les caméras de "Mariés au premier regard" ont posé leurs valises en Normandie pour suivre le parcours d'Ilona, 36 ans. Elle cherchait un homme solaire, fiable, prêt à construire. Elle a eu… tout l'inverse.

Larguée à cinq jours de la cérémonie

Malgré une compatibilité de 79%, Damien, son "match", a préféré jeter l'éponge cinq jours avant le mariage. Ilona avait déjà sa robe, son passeport pour Gibraltar et le cœur prêt à s'ouvrir. Mais Damien a eu un coup de foudre… pour une autre, lors d'un cours de boxe. Classe.

Résultat : un resto à Rouen, une annonce choc, et une Ilona qui encaisse le tout avec dignité. Blessée, oui, mais pas brisée. La Normande garde le sourire, et elle a même tourné sa mésaventure en dérision sur Instagram.

• A lire aussi. Coup de théâtre dans "Mariés au premier regard" : le mariage d'Ilona, notre Normande, annulé à 4 jours de la cérémonie !

Depuis l'émission, les DM explosent

Depuis la diffusion, Ilona est devenue la chouchoute des réseaux. Et clairement, elle a tapé dans l'œil de pas mal d'internautes. Lors d'une foire aux questions sur Instagram, jeudi 8 mai, elle a levé le voile sur le tsunami de déclarations qu'elle reçoit depuis la fin de l'émission.

"Non, je n'ai pas retrouvé l'amour, je ne me suis pas non plus réinscrite sur des sites de rencontre. Je ne peux plus m'inscrire là-dessus, après le non-mariage… J'aimerais une relation naturelle, donc là je me suis désinscrite de tous les sites. J'en ai eu marre de faire droite-gauche-droite-gauche au bout de cinq minutes."

Et pourtant, l'amour semble venir à elle. Car les messages qu'elle reçoit sont dignes des plus grandes comédies romantiques… ou presque.

• A lire aussi. Jeu. Gagnez votre séjour insolite en amoureux grâce à Tendance Ouest

Les meilleures demandes de mariage reçues par Ilona (véridiques)

Quand on parle de demandes en mariage, on n'exagère pas. Voici quelques-uns des messages qu'elle a dévoilés, et franchement, ça vaut le détour :

"J'aimerais demander votre main."

"Oublie l'émission, c'est moi qui vais te demander en mariage."

"Quand puis-je vous inviter à dîner ?"

"Cette princesse sait tout faire : les bons petits plats, le jardinage, les barbecues… Mais qui est le fada qui a pu annuler ce mariage ? Le mec avait un loto dans les mains et il a préféré jeter le ticket !"

Un vrai florilège de compliments, de déclarations (plus ou moins sérieuses), et surtout beaucoup de tendresse envers Ilona.

Ilona n'a pas dit oui à la télé, mais les internautes, eux, sont prêts à l'épouser ! - Instagram

Ce qu'Ilona cherche vraiment : "Un chéri, tout simplement"

Au-delà des likes et des punchlines, Ilona reste très lucide. Elle sait ce qu'elle veut - et surtout ce qu'elle ne veut plus.

"Ce qui me manque le plus, c'est un chéri. Quelqu'un avec qui partager les bons comme les mauvais moments, quelqu'un pour m'épauler."

Pas de prince sur un cheval blanc, juste une vraie relation, simple et sincère. Pour le moment, elle prend son temps… et lit (avec le sourire) chaque nouveau message de ses prétendants 2.0.

Et maintenant ?

Ilona continue d'alimenter ses réseaux avec humour, naturel et autodérision. Entre les vidéos où elle se moque (gentiment) de son parcours et celles où elle parle de son quotidien de maman, elle reste fidèle à elle-même : solaire, vraie, et toujours prête à en rire.

Alors, qui sait ? Peut-être que l'amour frappera à sa porte… ou glissera dans ses DM, une fois de plus.

• A lire aussi. Télévision. Anthony, un Normand de 32 ans cherche l'amour dans "Mariés au premier regard" sur M6