Télévision. Coup de théâtre dans "Mariés au premier regard" : le mariage d'Ilona, notre Normande, annulé à 4 jours de la cérémonie !

Cette saison, les caméras de "Mariés au premier regard" ont débarqué en Normandie pour suivre le parcours d'Ilona, 36 ans, originaire de Rouen. Maman d'Hanaé, 7 ans, Ilona n'a pas le temps pour les "pioteurs" – son mot pour désigner les mecs qui ne veulent rien de sérieux. Elle cherchait un homme solaire, fiable, prêt à s'engager. Mais malheureusement : elle a trouvé l'inverse.

Une compatibilité de 79%… mais un gros retournement de situation

Tout était prêt pour le grand jour : Ilona avait choisi sa robe, fait son passeport pour Gibraltar, annoncé la bonne nouvelle à ses proches. Mais… à 5 jours du mariage, Damien, son "match" à 79% compatible, a tout annulé. Motif ? Coup de foudre… pour une autre. En dehors de l'émission.

Damien balance tout : "Mon cœur est pris… depuis un cours de boxe"

Damien, le fameux fiancé, a expliqué sa décision à l'experte Marie Tapernoux, qui encadre l'émission :

"Mon cœur est pris, par respect et honnêteté, je dois arrêter. Je suis sûr de mon choix, je me sens déjà amoureux. On s'est connus il y a un an… Il y a trois semaines, on s'est retrouvés à un cours de boxe auquel je ne devais pas assister, et elle non plus. (...) C'était une évidence, je n'ai pas du tout contrôlé ce qu'il s'est passé."

Résultat ? Il a pris son courage à deux mains pour l'annoncer à Ilona dans un restaurant à Rouen. Elle a encaissé le choc avec dignité… mais ça pique.

Ilona : le cœur brisé mais la tête haute, elle fait rire Instagram

Dimanche 23 mars, Ilona a publié une vidéo humoristique sur les réseaux où elle tourne sa mésaventure en dérision. A 36 ans, elle garde son sourire et sa répartie, ce qui a fait d'elle une vraie reine pour ses abonnés. Quand on lui demande des conseils pour l'émission, elle répond "avoir une vraie force mentale, au cas où comme moi, tu serais LARGUEE au premier regard" !

Damien assume : "Je regrette la douleur, pas mon choix"

De son côté, Damien s'est exprimé sur Instagram le 20 mars 2025 : "Je regrette d'avoir fait du mal, mais pas d'avoir suivi mon cœur."

Les internautes ne savent pas comment qualifier son choix, entre ceux qui louent son honnêteté et ceux qui parlent de lâcheté.

Retour de flamme possible ? Ilona répond cash

Lors d'une session questions/réponses sur Instagram le 19 mars 2025, Ilona a mis les choses au clair, quand on lui demande si elle pourrait redonner une chance à Damien : “Hors de question !” a-t-elle répondu, bouteille de champagne à la main, le jour où elle aurait dû se marier. L'ambiance est servie.

Avec beaucoup de second degré, elle fat rire sa communauté. - Story d'Ilona

Toujours en contact ? La réponse sans appel

“En général, je ne reste pas en contact avec les gens qui m'ont déçue. Même s'il a été sympa, je ne souhaite pas rester en contact avec lui. La vie continue et je sais que le meilleur reste à venir.”

Voilà, c'est dit, et affiché devant près de 10 000 personnes en story sur Instagram.

Replay, diffusion, et la suite ?

Les épisodes de "Mariés au premier regard" sont diffusés chaque lundi à 21h10 sur M6, et disponibles en replay. Chez Tendance Ouest, on adore suivre nos Normands, alors promis, si Ilona revient dans l'aventure ou si une surprise se profile… on vous tient au courant !

Et si vous avez loupé l'épisode choc, filez sur 6play, ça vaut le détour.

Vos réactions à l'épisode

