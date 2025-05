Duclair. Bulb'Up : à 19 ans, Théo Masson crée une plaque de bulbes de fleurs biodégradable et remporte le concours Créactifs

A 19 ans, Théo Masson, étudiant originaire de Duclair, lance Bulb'Up, un projet qui vient d'obtenir un soutien de 5 000€ de la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de son concours Créactifs.

Qu'est-ce que Bulb'Up ?

"Bulb'Up, c'est une plaque en cellulose moulée alvéolée de 80cm par 50cm, repliée pour faciliter la commercialisation, entièrement biodégradable. On y retrouve des bulbes de fleurs de différents types, comme des crocus, des tulipes, des narcisses, des jacinthes ou des grandes fleurs comme les pivoines ou les dahlias. Cette plaque fabrique un massif étagé. On la pose sur un sol nu, on l'humidifie, on la recouvre de terre, on patiente et on obtient un massif de fleurs."

L'idée est donc d'aider

ceux qui n'ont pas la main verte…

"Exactement, c'est pour ceux qui n'ont pas de connaissance, qui n'ont pas envie, mais aussi pour tous ceux qui veulent un beau jardin l'été pour un barbecue entre amis. Certaines villes sont aussi intéressées et vont expérimenter la plaque, comme Rouen, Duclair, Barentin ou le Trait."

Que va permettre le prix de Créactifs ?

"Ça motive, déjà ! Et ça donne un bon de coup de pouce qui va me permettre de financer la plaque en partie, de faire le packaging et de commencer la commercialisation, notamment à travers une prévente par un financement participatif."

Quand pourra-t-on

se procurer cette plaque ?

"Dès le 15 septembre dans Truffaut Barentin, Isneauville et Gournay, et puis dans d'autres commerces bientôt, je l'espère. On pourra aussi retrouver cette plaque sur le site internet de Bulb'Up."