People. "Alerte à Deauville !" L'iconique Pamela Anderson ouvre le festival du cinéma américain et inaugure sa cabine de plage

Société. Ce vendredi 5 septembre, le festival du cinéma américain de Deauville débute avec un hommage à Pamela Anderson, qui recevra un Deauville Talent Award avant d'inaugurer sa cabine sur les Planches.

Publié le 06/09/2025 à 08h00 - Par Mathilde Rabaud
People. "Alerte à Deauville !" L'iconique Pamela Anderson ouvre le festival du cinéma américain et inaugure sa cabine de plage
Pamela Anderson ouvre la 51e édition du Festival de Deauville - Wikicommons

Le coup d'envoi de la 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville sera marqué par la présence de Pamela Anderson. L'actrice canadienne, révélée au monde entier grâce à son rôle culte dans Alerte à Malibu, montera sur scène pour recevoir un Deauville Talent Award ce vendredi 5 septembre.

Une cabine sur les Planches pour l'icône d'"Alerte à Malibu"

Le lendemain, samedi 6 septembre à 10h, Pamela Anderson inaugurera sa propre cabine sur les célèbres Planches de Deauville. Une distinction réservée aux personnalités marquantes du cinéma qui inscrit son nom aux côtés des plus grandes stars passées par la station balnéaire normande.

Du mythe de C.J. Parker au cinéma indépendant

Après ses débuts dans Papa bricole, Pamela Anderson a conquis la planète avec Alerte à Malibu, la série la plus regardée au monde dans les années 90. Mais loin de se limiter à ce rôle culte, elle a exploré cinéma et télévision, de Barb Wire à V.I.P. ou encore des films indépendants comme The People Garden et The Institute.

En 2024, sa performance dans The Last Showgirl de Gia Coppola lui a valu des nominations aux Golden Globes, aux SAG Awards et aux Gotham Awards. Le long-métrage sera projeté à Deauville, l'occasion pour le public français de découvrir un visage plus intime et salué de l'actrice.

Une artiste en pleine réinvention

Pamela Anderson s'est aussi distinguée sur scène, en incarnant Roxy Hart dans la comédie musicale Chicago à Broadway, avant de revenir au théâtre dans Camino Real.

En parallèle, elle a publié son autobiographie Love, Pamela et a livré son histoire dans le documentaire Netflix Pamela, A Love Story. L'actrice a aussi surpris avec un livre de recettes, une émission culinaire et même une marque de cosmétiques vegan, Sonsie Skincare, développée avec ses fils.

Deauville rend hommage à une carrière aux multiples facettes

En mettant à l'honneur Pamela Anderson, le festival de Deauville 2025 célèbre bien plus qu'une icône des années 90 : une artiste complète, engagée et en constante réinvention.

People. "Alerte à Deauville !" L'iconique Pamela Anderson ouvre le festival du cinéma américain et inaugure sa cabine de plage
