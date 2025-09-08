Deauville. Pamela Anderson célébrée sur les Planches de Deauville

Après avoir reçu un Deauville Talent Award sur la scène du Centre International de Deauville, samedi 6 septembre, Pamela Anderson a inauguré une lice à son nom sur les célèbres Planches. Une distinction qui l'inscrit désormais dans l'histoire de la ville et du Festival du cinéma américain, qui se poursuit jusqu'au dimanche 14 septembre à Deauville. Depuis 1992, les Planches de Deauville mettent à l'honneur les plus grandes figures du cinéma américain - réalisateurs, acteurs et actrices - dont les noms sont inscrits sur les barrières emblématiques longeant la promenade. Icône mondiale, Pamela Anderson a su traverser les époques, du cinéma à la télévision jusqu'à ses apparitions sur les scènes de Broadway.