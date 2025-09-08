Après avoir reçu un Deauville Talent Award sur la scène du Centre International de Deauville, samedi 6 septembre, Pamela Anderson a inauguré une lice à son nom sur les célèbres Planches. Une distinction qui l'inscrit désormais dans l'histoire de la ville et du Festival du cinéma américain, qui se poursuit jusqu'au dimanche 14 septembre à Deauville. Depuis 1992, les Planches de Deauville mettent à l'honneur les plus grandes figures du cinéma américain - réalisateurs, acteurs et actrices - dont les noms sont inscrits sur les barrières emblématiques longeant la promenade. Icône mondiale, Pamela Anderson a su traverser les époques, du cinéma à la télévision jusqu'à ses apparitions sur les scènes de Broadway.
Deauville. Pamela Anderson célébrée sur les Planches de Deauville
Culture. Pamela Anderson était présente samedi 6 septembre à Deauville, à l'occasion du Festival du cinéma américain. A cette occasion, une lice à son nom a été inaugurée sur les célèbres Planches de la ville.
Publié le 08/09/2025 à 16h24 - Par Elvire Alix
A lire aussi
Société People. "Alerte à Deauville !" L'iconique Pamela Anderson ouvre le festival du cinéma américain et inaugure sa cabine de plage
Tourisme Tourisme. Quand le plus grand journal américain recommande la Normandie : selon le New York Times, que faire en un week-end dans la région ?
En direct
-
16h24Deauville. Pamela Anderson célébrée sur les Planches de Deauville
-
15h21Manche. Sarah Levavasseur participe au championnat d'Europe des métiers en peinture décoration
-
14h55Caen. L'avant-première de "Yoroï" d'Orelsan au Pathé prise d'assaut
-
14h51Normandie. Grandes marées du 8 au 11 septembre : dates, horaires et conseils pour en profiter
-
14h47Normandie. L'Agence régionale de santé victime de cyberattaques : des données personnelles de patients ont été volées
-
14h29Piétons tués à Pirou. Après le drame, la réaction de la maire Noëlle Leforestier
-
14h22Saint-Romain-de-Colbosc. 10e édition du Petit salon du Lire et des auteurs normands
-
14h20Calvados. Tuberculose bovine : 300 animaux dépistés de force car l'éleveur ne le faisait pas
-
14h14Caen. Un tramway aux couleurs des Vikings, une première pour un club de la ville
-
14h03Près de Rouen. A 15 ans, il emprunte la voiture de sa mère et provoque un accident
-
13h00Caen. Sorti de la discothèque par un videur, il revient avec un flash-ball
-
12h01Mouvement "Bloquons tout". A quoi s'attendre le 10 septembre dans l'Orne ?
-
11h33Périphérique de Caen. Plusieurs fermetures liées à des travaux dès ce soir
-
11h24Calvados. Un jackpot de presque 58 000€ gagné dans ce casino
-
11h00Calvados. Ce député a TikTok dans le viseur : il proposera des pistes d'action jeudi
-
10h58Le Havre. Bloquons tout : ce qui est annoncé pour mercredi 10 septembre
-
10h50Bolbec. Collision entre un camion de pompiers et une voiture lors d'un départ en intervention
-
10h36Mouvement Bloquons tout. A quoi doit-on s'attendre dans la Manche ?
-
10h34Caen. Le jeune caennais Constantin a-t-il été sauvé après sa prestation dans The Voice Kids ?
-
10h00[En images]. Le Loto du Patrimoine 2025 et le sculpteur Jean-Marc de Pas, propriétaire du château de Bois-Guilbert, unis pour sauver sa serre
Les plus lus
-
1 -Tourisme. Deux plages normandes détrônent (largement) la Côte d'Azur sur Instagram, mais lesquelles, et pourquoi ?
-
2 -Près de Caen. Plus de 1 300 personnes à l'ouverture de Primark : qu'en pensent les premiers clients ?
-
3 -Météo. Aurores boréales en Normandie : un spectacle céleste possible ce soir grâce à une tempête solaire
-
4 -Rouen. Mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre : quelles actions prévues dans l'agglomération ?
-
5 -Grand concert gratuit. Retour du Tendance Live au Havre : découvrez la programmation complète !
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.