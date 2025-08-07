Loisir. Une balade avec les stars du cinéma sur les Planches de Deauville

Les Planches de Deauville, ce sont 643 mètres de lattes cloutées, bordées de cabines Art déco, de rotondes et de tentes rayées, devenues en quelques années le décor culte de la Côte fleurie. Imaginées par l'architecte Charles Adda et inaugurées le 6 juillet 1924, ces cabines constituent le passage obligé des touristes de passage à Deauville.

Flâner le long des 450 cabines, c'est traverser un siècle de cinéma. Depuis 1975, le festival du cinéma américain attire des stars du grand écran. Et depuis les années 1990, les noms peints sur les cabines rendent hommage à ces célébrités qui ont foulé les Planches, comme Clint Eastwood, Pedro Almodovar, Morgan Feeman ou encore Natalie Portman. Amusez-vous alors à retrouver vos stars préférées le long de la promenade. Tout l'été, des visites guidées sont organisées par l'Office de tourisme de Deauville.

Pratique. Tarifs des visites guidées : 7,50€, 6,50€ (5-17 ans). Dates sur indeauville.fr