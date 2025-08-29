People. A Deauville, la voiture hors norme à 2 millions d'euros de Bradley Barcola, joueur du PSG, affole les fans

Le week-end dernier, Deauville a eu droit à une apparition remarquée : celle de Bradley Barcola. L'attaquant du PSG, âgé de 22 ans, est arrivé dans la station balnéaire normande au volant de son impressionnante Lamborghini Urus Mansory, un 4x4 de prestige qui attire tous les regards. Devant son hôtel, les passants et passionnés d'automobiles n'ont pas manqué d'immortaliser la scène.

Un bolide Lamborghini à plus de 2 millions d'euros

Le Lamborghini Urus Mansory de Bradley Barcola n'est pas un simple SUV. Préparé par le célèbre carrossier allemand Mansory, ce modèle est personnalisé dans les moindres détails. Avec sa carrosserie massive, ses finitions haut de gamme et sa puissance hors normes, il s'impose comme l'un des véhicules les plus impressionnants possédés par un joueur du PSG. Sa valeur est estimée à plus de 2 millions d'euros, ce qui en fait un véritable objet de fascination pour les fans et amateurs d'automobiles de luxe.

Buzz sur TikTok et réseaux sociaux

La séquence filmée samedi 23 août devant l'hôtel de Deauville a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Postée sur TikTok par "floflo_spot0", un amateur de "carspotting" (le fait de croiser et de repérer des voitures de luxe ou rares), la vidéo dépasse déjà les 317 000 vues, confirmant l'engouement autour du jeune attaquant parisien. Les commentaires s'enthousiasment autant pour la voiture que pour la proximité avec l'une des nouvelles stars du football français.

Qui est Bradley Barcola, l'étoile montante du PSG ?

Né à Lyon le 2 septembre 2002, Bradley Barcola a débuté à l'AS Buers Villeurbanne avant d'intégrer le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. En 2023, il rejoint le PSG pour environ 45 millions d'euros et s'impose rapidement comme titulaire. International français, il s'est illustré lors de l'Euro 2024 et est aujourd'hui considéré comme l'un des grands espoirs offensifs du football hexagonal. Avec déjà plusieurs titres glanés sous le maillot parisien, son avenir s'annonce prometteur.

Une collection automobile à faire rêver

La Lamborghini Urus Mansory n'est pas la seule pépite de garage de Bradley Barcola. Selon plusieurs médias spécialisés, le joueur du PSG possède également une Bentley Bentayga, une Audi RS Q8 et une Aston Martin DB12 Volante. Un goût affirmé pour les voitures de luxe qui ne passe jamais inaperçu, que ce soit dans les rues de Paris, sur le campus du PSG ou, comme ce week-end, à Deauville.