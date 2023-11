Football. Les Bleuets s'inclinent face à la Corée du Sud au Havre (0-3)

Et un, et deux, et trois - zéro ! Thierry Henry connaît bien cette rengaine, mais nul doute que le nouvel entraîneur de l'équipe de France Espoirs aurait préféré un autre score pour ses Bleuets. Ces derniers se sont inclinés 3-0 contre la Corée du Sud, en match amical au Havre, lundi 20 novembre. L'ambiance était pourtant à la fête avec 7127 spectateurs dans les tribunes, dont de nombreux jeunes issus des écoles de foot de la région, ravis de voir évoluer Mathys Tel (Bayern), Bradley Barcola (PSG), Elye Wahi (RC Lens), Rayan Cherki (OL) ou encore l'ancien Hacman Isaak Touré (FC Lorient) sur la pelouse.

Une fin d'année à oublier

C'est la deuxième défaite de rang pour ce groupe, déjà battu vendredi 17 novembre en Autriche (2-0), lors des qualifications à l'Euro 2025. Jusqu'ici, les Bleuets restaient sur un festival de buts contre Chypre, en octobre (9-0), et ne s'étaient jamais inclinés sous l'ère Thierry Henry, nommé l'été dernier.

Mathys Tel, Bradley Barcola, Arnaud Kalimuendo, Lesley Ugowuchku ou Isaak Touré étaient titulaires pour ce match.

Le dernier match de l'équipe de France Espoirs au Havre remontait à 2016, face à la Géorgie, avec dans les rangs des Bleuets à l'époque les champions du monde 2018 Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Hernandez ou encore le Normand Ousmane Dembélé.