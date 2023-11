Quatre matchs, quatre victoires : depuis son arrivée sur le banc de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry n'a connu que des succès avec les Bleuets. Après une rencontre face à l'Autriche, ce vendredi 17 novembre, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2025, les protégés de l'ex champion du monde 98 sont attendus lundi 20 novembre, au Havre, pour affronter la Corée du Sud en amical.

Exit Warren Zaïre-Emery, chipé par Didier Deschamps en équipe de France A. Mais le groupe sélectionné pour ce dernier rassemblement compte de nombreuses pépites.

OL, PSG, Bayern…

Le plus populaire des Bleuets est sans doute le Lyonnais Ryan Cherki, âgé de 20 ans. En difficulté avec l'Olympique Lyonnais, le meneur de jeu brille en sélection où il totalise pour le moment cinq buts et trois passes décisives sous l'ère Thierry Henry.

Son coéquipier à l'OL, Johann Lepenant, jouera à domicile. Le milieu de terrain, né à Granville, a été formé à Caen avant de rejoindre les Gones. Il garde la confiance de Thierry Henry malgré son temps de jeu allégé en club.

Ancien crack de Rennes, Mathys Tel impressionne au Bayern Munich où il est la doublure d'Harry Kane, emblématique capitaine de l'équipe d'Angleterre. A 18 ans, ce "supersub" (super-remplaçant) totalise en club six buts et trois passes décisives en 17 matchs, toutes compétitions confondues.

L'attaquant du PSG, Bradley Barcola, peu sollicité par Luis Enrique, fut l'une des révélations de la saison dernière lorsqu'il évoluait à l'OL.

Le Lensois Elye Wahi fait aussi partie des Bleuets, lui qui avait offert aux Sang et or le but de l'égalisation, fin octobre face au PSV Eindhoven en Ligue des Champions.

Arnaud Kalimuendo, buteur contre la Bosnie, a côtoyé les grands au PSG et régale désormais le Stade Rennais.

Le retour de Touré

Le Lorientais Isaak Touré sera de retour sur la pelouse de son club formateur, lui qui avait quitté Le Havre pour l'Olympique de Marseille, en 2022. Ce rassemblement marque sa première sélection avec les Espoirs.

Annoncé dans le groupe, Malo Gusto, défenseur à Chelsea, sera finalement forfait. Côté capitanat, c'est Castello Lukeba, le jeune prodige du RB Leipzig, qui prendra le brassard.

Pratique. France - Corée du Sud (Espoirs), match amical, lundi 20 novembre à 18h30 au stade Océane. De 6 à 15€. Infos sur billetterie.fff.fr