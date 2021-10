Deauville. Griezmann, Hernandez, Umtiti… Ils ont foulé les pelouses de Normandie

"On voyait qu'il avait quelque chose de plus que les autres". Alain Jublan, ancien président du FC Flers (Orne), se souvient bien de la petite tête blonde qui avait foulé le terrain du stade du Hazé, le 21 mars 2010.

Griezmann en 2010

À l'époque, Antoine Griezmann évolue au sein de l'équipe de France U19. Il gagnera l'Euro U19 face à l'Espagne (2-1) quelques jours plus tard, le 30 juillet, dans un stade d'Ornano de Caen (Calvados) plein comme un œuf.

À Flers, son toucher de balle, son anticipation et surtout "sa technique et sa vitesse" avaient marqué les esprits. Antoine Griezmann, auteur d'un doublé lors de son match dans l'Orne, partageait l'affiche avec un certain Alexandre Lacazette. Le groupe, entraîné par le Sarthois Francis Smerecki, ancien entraîneur du Havre (Seine-Maritime), avait également joué contre les Pays-Bas (4-1) et la Croatie (2-1) à d'Ornano (4-1), et contre l'Angleterre à Saint-Lô (1-1).

Umtiti en 2013

Trois ans plus tard, le 5 septembre 2013, c'est l'équipe de France Espoirs de Willy Sagnol qui joue sa qualification à l'Euro face au Kazakhstan, là encore au stade d'Ornano, devant 13 000 spectateurs. C'est Samuel Umtiti qui porte le brassard de capitaine. Les Bleus l'emportent 5-0.

Hernandez et Pavard en 2015

Enfin, en 2015, l'ex Basse-Normandie reçoit le Tour Elite, qualificatif pour l'Euro U19. Les jeunes Bleus jouent face à l'Azerbaïdjan le jeudi 26 mars 2015 au stade Louis Villemer de Saint-Lô (2-0), le 28 mars face au Danemark à Flers (2-0), et à nouveau à Saint-Lô le 31 mars face à l'Angleterre (2-1). C'est Kingsley Coman qui retient l'attention. Mais dans l'effectif, on trouve aussi Lucas Hernandez, auteur d'un but à Flers, et Benjamin Pavard (entré en jeu à la 67e face à l'Angleterre).