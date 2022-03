Caen. [Notre dossier] A Caen, les commerces gagnants du Mondial ?

Plus que quelques jours avant le premier match de la Coupe du monde, jeudi 14 juin 2018, et les réservations s'affolent chez Cheron & Fils. Dans cette boutique de vente et location d'électroménager de Caen (Calvados), une responsable de bar-restaurant s'inquiète justement de savoir si elle pourra emprunter une télévision pour que ses clients fans de foot puissent suivre leur équipe depuis chez elle.

Jusqu'à deux fois plus d'activité

"Entre les bars, restaurants et associations qui ne veulent pas voir leurs activités et événements désertés les jours de match, les locations de télés ont doublé avec le mondial", assure Patrice Cheron, maître des lieux. Un effet qui se fait sentir pour lui depuis plusieurs semaines par une augmentation "d'environ 20 %" des ventes. Certains clients changent de télé à chaque coupe du monde", sourit-il. Et ce moment festif encourage aussi d'autres achats dans la boutique. "J'ai vendu quelques tireuses à bières, poursuite le gérant. C'est l'occasion pour les gens de se permettre un petit plaisir pour profiter des moments entre copains."

Côté bières et convivialité, d'autres choisissent plutôt de vivre le mondial dans les bars. Au Stadium, connu justement pour retransmettre les événements sportifs, les gérants ont commandé deux fois plus de fûts que d'habitude. "Nous serons ouverts quasiment sept jours sur sept", précise Guillaume Lemeux, l'un des managers. Les horaires du staff ont été modifiés, et le carnet de réservation est prêt. "Pour le dernier match de la France de l'Euro, on a même dû refuser une cinquantaine de personnes", se rappelle-t-il.

Mauvais timing ?

Déco bleu-blanc-rouge, paris sportifs et chapeaux et maquillage… Les bars sortent l'artillerie lourde pour attirer les footeux. C'est aussi le cas rue écuyère, au Broc Café. Ici, les vitres de l'établissement seront même customisées pour l'occasion par des graffeurs. Derrière le comptoir, Julien Flores, attend avec impatience le premier match. "Au moment de l'Euro, nous avons même eu plus de 200 personnes", précise-t-il. Pour ne pas louper le coche, l'étage a même été réaménagé pour pouvoir accueillir plus de monde.

Seul ombre au tableau : les horaires des matchs. "Si la France joue à midi ou 17 heures, on aura sûrement moins de succès, reconnait-il. Sauf si bien sûr on dépasse les huitièmes de finale !" Même son de cloche chez Jérôme Leparfait, patron de la pizzeria la Médicis. Il vient de mettre en place un service de livraison et a "plutôt tendance à penser que cela pourrait stimuler les commandes si les matchs n'étaient pas dans l'après-midi".

Chez son voisin La Buona Tabola, autre pizzeria du centre, on espère booster les commandes de cinq à 20 %. Pour ceux qui mangeront sur place, les gérants ont choisi l'option "deux salles, deux ambiances", plaisante Karim Mauger : les matchs seront diffusés dans l'une, pendant que ceux qui cherchent à fuir les supporters pourront tranquillement dîner dans l'autre.

Parmi ceux qui ne louperont pas un match, on compte bien sûr les adhérents des clubs amateurs. Tous s'organisent pour pouvoir suivre les évolutions de l'équipe de France ensemble. "Chaque coupe du monde est un grand rassemblement qui provoque un pic dans les inscriptions, précise Stefan Mehault, président de l'E.S Cormelles-le-Royal. Après l'Euro par exemple, nous étions passés de 120 à 160 personnes". Quoi qu'il en soit, tous s'accordent à le dire : les bonnes affaires dépendront surtout du parcours de la France dans le Mondial.

