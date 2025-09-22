Télévision. Dîners confidentiels, VIP et tapis rouge : les secrets du mythique hotel Le Normandy pendant le festival de Deauville

En ce moment Mille fois M POKORA
Société. Faites une immersion rare dans les coulisses de l'hôtel Le Normandy, l'adresse iconique de Deauville, repère des célébrités et autres personnalités. Entre tapis rouge, stars internationales et préparation millimétrée, découvrez comment ce palace normand vit au rythme du Festival du cinéma américain dans un épisode de "50' Inside" sur TF1.

Publié le 22/09/2025 à 17h57 - Par Mathilde Rabaud
Chaque année à Deauville, l'hôtel Le Normandy se transforme en véritable théâtre du glamour et de l'élégance. Situé à deux pas du tapis rouge, ce lieu de légende accueille les plus grandes personnalités du cinéma américain et français. Pour les équipes, gouvernantes, concierges ou encore chefs cuisiniers, le défi est immense : ce sont dix jours où tout doit être parfait, du service en chambre aux dîners les plus exclusifs. TF1 consacre un épisode de "50' Inside", diffusé samedi 13 septembre et à retrouver en replay, à cet hôtel d'exception.

Une organisation réglée au millimètre près

A l'approche de l'ouverture du Festival, chaque détail compte. Les assiettes sont posées "au demi-pouce près", les chambres préparées avec une précision chirurgicale, et les attentions pour les VIP calibrées selon un système très codifié. Champagne, corbeilles de fruits, cadeaux exclusifs… au niveau "AC 6", le plus élevé, rien n'est laissé au hasard. L'objectif est simple : faire de chaque invité une star.

Le tapis rouge s'installe jusque devant l'hôtel

Le Normandy n'est pas seulement un hôtel, c'est une vitrine du Festival. Sur son parvis, le mythique tapis rouge est déroulé sous les yeux des passants, pendant que les équipes s'activent à l'extérieur pour que tout brille, jusqu'au moindre recoin. Aspirateurs, nettoyage minutieux, préparation des espaces extérieurs : chaque geste contribue à l'image de perfection qu'exige l'événement.

Stars, paillettes et confidences en Normandie

Parmi les personnalités croisées cette année, on retrouve Bilal Hassani, Vincent Macaigne et bien d'autres. Le chanteur n'a pas caché son attachement à la région : "J'adore la Normandie, j'adore Deauville", confie-t-il face caméra. Dans les couloirs, les rencontres s'enchaînent, créant cette atmosphère unique où l'intimité du palace se mêle à l'effervescence du cinéma.

Un défi annuel pour un hôtel de légende

Pour Le Normandy, le Festival du cinéma américain de Deauville est plus qu'un rendez-vous mondain : c'est le moment de prouver que son standing légendaire reste intact. Pendant dix jours, chaque membre du personnel vit au rythme des projections et des soirées, avec une devise implicite : "aujourd'hui, tout le monde est VIP".

Découvrir tous les secrets du Normandy

Pour prolonger l'expérience et découvrir l'intégralité de ce reportage inédit, il est possible de retrouver ce numéro de "50' Inside" directement sur TF1+, la plateforme de streaming de la chaîne.

