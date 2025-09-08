People. Pamela Anderson accusée d'un faux couple avec Liam Neeson pour la promo d'un film, elle répond à Deauville

En ce moment Butterfly (feat Rori) SUPERBUS
Pamela Anderson accusée d'un faux couple avec Liam Neeson pour la promo d'un film, elle répond à Deauville

Société. Vendredi 5 septembre, au Festival du cinéma américain de Deauville, Pamela Anderson a répondu sans détour aux rumeurs affirmant que sa relation avec Liam Neeson serait inventée pour promouvoir leur film "Y a-t-il un flic pour sauver le monde" ?

Publié le 08/09/2025 à 17h40 - Par Mathilde Rabaud
Pamela Anderson accusée d'un faux couple avec Liam Neeson pour la promo d'un film, elle répond à Deauville
Festival de Deauville 2025 : Pamela Anderson dément une romance montée avec Liam Neeson. - Bande-annonce

Invitée d'honneur de la 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville, Pamela Anderson a reçu le Deauville Talent Award. L'actrice de 58 ans, star révélée par Alerte à Malibu, est également à l'affiche du film Y a-t-il un flic pour sauver le monde ? (The Naked Gun) aux côtés de Liam Neeson.

Mais au-delà des hommages, c'est surtout sa prise de parole qui a retenu l'attention. La comédienne a tenu à mettre fin aux rumeurs persistantes autour de sa relation avec l'acteur de la saga Taken.

"Je ne participerai jamais à des opérations de communication"

Face aux critiques l'accusant d'exploiter son couple pour la promotion du film, Pamela Anderson a choisi la franchise :

"Je ne participe pas et je ne participerai jamais à des opérations de communication. Ce serait une condamnation à mort. Je suis une personne authentique. Je suis superstitieuse en amour. Et je n'ai pas envie de partager le moindre détail de ma vie amoureuse."

Un message clair, que la star a accompagné d'une mise au point supplémentaire :

"Je sais que je vais tomber amoureuse encore et encore à l'écran. C'est mon travail. Si nous le faisons bien, vous le ressentirez comme une sorte de projection."

Des rumeurs persistantes autour du couple

Depuis plusieurs mois, la relation entre Pamela Anderson et Liam Neeson alimente la presse people. Leur apparition complice lors de l'avant-première londonienne, où Pamela Anderson avait embrassé l'acteur sur la joue, avait suffi à relancer les spéculations.

Certains médias, comme TMZ, ont même avancé que cette idylle aurait été orchestrée par les équipes de relations publiques de la Paramount pour promouvoir la sortie du film.

"Il n'y a pas de malice de ma part"

Si ces accusations la font sourire, Pamela Anderson préfère remettre les choses à leur place :

"Je ne me laisse pas entraîner dans des coups de pub et je ne le ferai jamais. Je suis sincère. Il n'y a pas de malice de ma part."

Un démenti ferme, qui montre la volonté de l'actrice de séparer sa vie privée de sa carrière, même quand l'industrie hollywoodienne tente de brouiller les frontières. Et en attendant, on peut retrouver le couple à l'affiche du film qui fait déjà beaucoup parler de lui. 

