Mariés au premier regard. "C'étaient 5 années horribles" : le Normand Matthieu Vieira choque en parlant de son mariage avec Laure

En juin 2025, Laure et Matthieu, qui formaient l'un des couples les plus suivis de la saison 5 de "Mariés au premier regard", annonçaient la fin de leur relation. Parents de deux petites filles, Lya et Rose, ils semblaient pourtant avoir trouvé l'équilibre, jusqu'à ce que leurs différences de caractère les rattrapent.

Laure expliquait à l'époque que la séparation n'était pas le fruit d'une décision soudaine, mais le résultat de silences accumulés et de blessures jamais totalement guéries. Une rupture difficile mais qu'elle qualifiait déjà de "nécessaire".

Laure : entre douleur et sincérité

Depuis, l'ancienne candidate a choisi de partager régulièrement ses états d'âme sur les réseaux sociaux. Le 9 août, elle confiait vivre un véritable "tourbillon émotionnel" et avouait avoir longtemps encaissé en silence. Plus récemment, elle a reconnu qu'elle avait espéré une réconciliation avec Matthieu, avant de comprendre que cela n'était plus envisageable.

Matthieu Vieira (Evreux) : une réponse pleine d'ironie

De son côté, Matthieu Vieira a préféré tourner la page d'une manière radicalement différente. Le 29 septembre, date qui aurait dû marquer ses cinq ans de mariage avec Laure, le Normand a pris la parole sur ses stories Instagram. Avec beaucoup de second degré, il a lancé :

"Merci aux personnes qui me rappellent que ça fait aujourd'hui 5 ans que j'aurais été marié avec Laure… C'étaient 5 années horribles, j'aurais préféré me faire rouler dessus par un train !"

Une déclaration choc, ponctuée d'un rire, qui illustre sa volonté de mettre de la distance avec cette période de sa vie. Matthieu a ajouté qu'il ne considérait plus cette date comme une date de mariage, mais simplement comme un souvenir sans réelle signification.

Dans plusieurs stories sur Instagram, il parle de sa relation avec des mots crus. - Matthieu Vieira

Un nouveau chapitre pour chacun

Alors que Laure poursuit son chemin entre confidences et démarches de divorce, Matthieu mise désormais sur sa carrière. Le Normand a expliqué être à Paris pour des formations et de nouveaux projets professionnels. Un moyen pour lui de se concentrer sur l'avenir plutôt que de rester dans le passé.

Si leurs réactions sont aux antipodes, elles montrent à quel point chacun vit cette rupture à sa façon. Mais une chose est certaine : le couple emblématique de "Mariés au premier regard" appartient définitivement à l'histoire de l'émission.