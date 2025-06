People. Personne ne s'y attendait : Eva Longoria partage son plaisir coupable secret… et c'est une spécialité normande !

On connaissait l'attrait d'Eva Longoria pour Paris, les croissants et le bon vin. Mais ce que l'on sait moins, c'est que l'actrice américaine a vécu une vraie révélation culinaire… en Normandie ! Grâce à son ex-mari Tony Parker, originaire de Seine-Maritime et aujourd'hui propriétaire d'un haras dans le Calvados, la star hollywoodienne Eva Longoria a découvert bien plus que les paysages normands.

Dans une interview accordée au Parisien, elle se remémore un souvenir précis : "Un jour, dans un petit hôtel en Normandie, le chef m'a montré comment il faisait la sauce de sa sole meunière, avec de l'eau froide et un beurre bien froid…" Une technique aussi simple qu'efficace, qui l'a marquée à jamais. Et qui a sûrement dû marquer notre chef local tout autant ! Ce n'est pas tous les jours qu'on donne un secret de cuisine à Eva Longoria !

Une passion assumée pour la cuisine française

Des bistrots aux grandes maisons étoilées, la comédienne ne cache pas son admiration pour la gastronomie hexagonale. "Nous devons tant à la cuisine française, à ses grands restaurants, à ses bistrots, à ses cafés, à ses croissants, à ses fromages, aux plats sautés, aux plats flambés", s'enthousiasme-t-elle.

Ce n'est donc pas un hasard si, de retour chez elle aux Etats-Unis, elle met un point d'honneur à retrouver un petit bout de France dans son assiette. Et plus précisément… un bout de Normandie.

Son péché mignon bien normand ? Le camembert, évidemment !

"J'adore ça", affirme-t-elle sans détour. Eva Longoria ne fait pas mystère de son péché mignon : le camembert. A tel point qu'elle en cherche régulièrement aux Etats-Unis. De la Californie aux plateaux de tournage, elle garde toujours une petite place dans sa cuisine (et son cœur) pour ce fromage emblématique du terroir normand.

Elle a foulé les tapis rouges du monde entier… mais ce que traque Eva Longoria, c'est un fromage normand bien coulant. - C à vous à Cannes

Une globe-trotteuse curieuse des saveurs du monde

"Partout où je vais, j'essaie de découvrir un nouvel ingrédient ou une technique", explique-t-elle. En Inde, elle a appris à sublimer un steak de chou-fleur rôti avec de la cardamome. Au Mexique, elle jongle avec les épices de son enfance. Et en Normandie ? Elle a appris que le beurre froid peut faire toute la différence dans une sauce. Comme quoi, parfois, les plus grandes leçons se cachent dans nos traditions rustiques.