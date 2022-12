Gastronomie. Les meilleurs beurres barattés salés sont manchois

N'en déplaise aux Bretons, les meilleurs beurres salés viennent de la Manche. Ce n'est pas du chauvinisme que de le dire, cela a été reconnu par le concours international de Lyon. La compétition a eu lieu vendredi 25 novembre, comme pour d'autres produits laitiers. Dans la catégorie beurre baratté salé, c'est le beurre de la Ferme Cara-Meuh à Vains, près d'Avranches dans le sud-Manche, qui a obtenu la meilleure note et une médaille d'or. D'autres médailles d'or ont été remises, et une fois encore, pour des produits manchois : le beurre de l'entreprise Isigny Sainte Mère et le beurre de la Ferme de l'Isle à Moyon, à côté de Saint-Lô. Comme quoi dans la Manche, on a le beurre, l'argent du beurre… et le sourire de la crémière !

Lors du concours, cinq critères permettaient de départager les produits : la vue, la texture, l'odorat, le goût et enfin, l'harmonie du produit.