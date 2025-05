Le Havre. "Une étoile au paradis" : de grands noms de la gastronomie normande aux obsèques du chef Jean-Luc Tartarin

"Tu quittes les étoiles de Normandie pour rejoindre celles du paradis : Paul Bocuse, Joël Robuchon, Michel Guérard…" Les mots du chef rouennais Gilles Tournadre ont ouvert les obsèques de Jean-Luc Tartarin, lundi 26 mai, au Havre. Plus de 500 personnes étaient rassemblées en la cathédrale Notre-Dame, pour saluer la mémoire du cuisinier disparu brutalement mercredi 14 mai.

Une trentaine de chefs

Dans l'assistance, des proches, des fournisseurs et commerçants locaux mais aussi de nombreux confrères de Jean-Luc Tartarin, d'ici et d'ailleurs, qui ont formé une haie d'honneur à la fin de la cérémonie. Au total, près d'une trentaine de chefs en veste blanche, dont les étoilés normands Arnaud Viel (Argentan), Pierre Caillet (Valmont), Philippe Hardy (Blainville-sur-Mer), Olivier Da Silva et Suzanne Waymel (Rouen) mais aussi Gabin Bouguet (Saint-Léonard), Gauthier Teissère (Le Havre), Frédéric Cauchye (Veules-Les-Roses), Anthony Caillot (Caen) ou encore Stéphane Levesque (Honfleur), président de l'association Les Toques normandes ainsi que des représentants du réseau d'hôteliers-restaurateurs Teritoria.

Des chefs venus de toute la Normandie ont salué la mémoire de Jean-Luc Tartarin. - Tendance Ouest

"C'était un battant"

"La Normandie perd un grand cuisinier, qui représentait bien notre terroir et même la cuisine française. C'était un super technicien, un battant", souligne Gilles Tournadre, qui fut le patron de Jean-Luc Tartarin lorsqu'il était un tout jeune commis de cuisine, au début de son apprentissage, en 1985. "C'était un passionné qui se donnait un maximum à son travail", poursuit-il. La perte de sa deuxième étoile, en 2023, l'avait "beaucoup touché". Pour Pierre Caillet, qui ne connaissait Jean-Luc Tartarin, de près de 20 ans son aîné, que professionnellement, "il fait partie des chefs qu'on a vu évoluer, il marque un sillon et on suit derrière".

Valentin Vabre (à droite) et Philippe Hardy ont porté le cercueil de leur ami. - Tendance Ouest

Comme un symbole, aux côtés de son ami Philippe Hardy, c'est Valentin Vabre, le second de Jean-Luc Tartarin, qui a accompagné le cercueil du chef jusqu'au cœur de la cathédrale. Un second qui poursuivra l'œuvre entamée par Jean-Luc Tartarin en cuisine, aux côtés de Jean-Pierre Tan, et avec toujours Anabelle Tartarin, son épouse, en salle.