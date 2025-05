Le Havre. "C'est en accord avec son esprit de transmission" : après son décès, le restaurant de Jean-Luc Tartarin reste ouvert

Pas question d'abandonner cet établissement, haut lieu de la gastronomie havraise. Malgré le décès du chef Jean-Luc Tartarin, mercredi 14 mai, son épouse Annabelle annonce vendredi 16 mai dans un communiqué que le restaurant demeure ouvert, "en accord avec son esprit de transmission".

Le second du grand chef prend le relais

C'est Valentin Vabre, son second à ses côtés depuis 20 ans qui va prendre le relais avec Jean-Pierre Tan. Annabelle Tartarin va continuer "d'œuvrer en salle avec toute l'équipe, car sa volonté est de poursuivre l'histoire de ce restaurant avec la même exigence et la même passion", est-il aussi indiqué. Un moyen "plus que jamais de rendre hommage et de faire vivre l'héritage du chef Jean-Luc Tartatin".

Ce monument de la gastronomie en Normandie est mort mercredi 14 mai au Havre à l'âge de 59 ans. Il était installé depuis 2008 dans son restaurant éponyme. Jean-Luc Tartarin a été récompensé de deux étoiles au célèbre Guide Michelin pendant plus de 10 ans, avant d'en perdre une en 2023.