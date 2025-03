Étretat. Le Donjon perd son unique étoile au guide Michelin

L'annonce est tombée il y a quelques jours, avant la cérémonie annuelle du guide Michelin, programmée lundi 31 mars. Le célèbre guide gastronomique a fait savoir à Omar Abodib, propriétaire du Donjon - Domaine Saint-Clair, sur les hauteurs d'Etretat, qu'il perdrait sa première étoile dans l'édition 2025. "Ils m'ont informé de manière très élégante, je leur en suis reconnaissant", confie le patron, qui concède avoir "accusé le coup" en apprenant la nouvelle.

"On s'y préparait"

"Même si nous n'avons jamais dérogé sur la qualité de la cuisine, on s'y préparait. Il n'y avait pas vraiment de pilote à bord", poursuit Omar Abodib. Après le départ de Gabin Bouguet, qui avait décroché l'étoile en 2021, Le Donjon avait fait confiance à Rodolphe Pottier. Mais en juillet 2024, en pleine saison touristique, le restaurant étretatais s'était résolu à se séparer du Rouennais en raison d'un comportement problématique avec ses équipes. "Nous étions restés en relation avec Michelin durant cette période délicate, ils se sont inquiétés de savoir si l'on avait un nouveau chef, ou au moins des pistes, relate Omar Abodib, ils ont une bienveillance vis-à-vis des restaurateurs qui est réelle."

Omar Abodib Impossible de lire le son.

Un jeune chef aux commandes

C'est Killian Allain, arrivé en décembre, qui a repris les rênes des cuisines. Agé de 27 ans, il fut notamment le second du chef précédent. "Il a cette légèreté et cette fraîcheur de la jeunesse, très bon dans le classique en le modernisant, une volonté d'associer le végétal et les produits de la mer… Il a toutes les qualités d'un chef de cuisine étoilé… ou 'étoilable'", prophétise le propriétaire du Donjon. "Surtout, humainement, il a des qualités exceptionnelles, un point essentiel pour moi dans la cuisine. L'ambiance au travail, la sérénité, l'apaisement… Cela vaut toutes les étoiles du monde."

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le Donjon - Domaine St Clair ★★★★ (@domainesaintclair)

Omar Abodib Impossible de lire le son.

Omar Abodib entend positiver. "Quand on a décroché l'étoile avec Gabin, c'était indescriptible, se souvient-il, maintenir l'étoile de son prédécesseur, je ne suis pas persuadé que ce soit tout à fait la même émotion." Charge donc à Killian Allain et son équipe de renouveler l'exploit à l'avenir, à force de travail, pour revivre des émotions fortes… "On croise les doigts !"

Omar Abodib Impossible de lire le son.