Guide Michelin 2024. Aucun nouveau restaurant n'est récompensé en Normandie

Pas de nouveauté en Normandie. Le célèbre guide Michelin a dévoilé sa sélection des restaurants étoilés, lundi 18 mars. Une sélection qui comprend 62 nouveaux étoilés, mais aucun dans notre région. Aucune table n'a non plus été dégradée. C'est donc le statu quo, ou presque. Puisque par rapport au Guide Michelin 2023, deux restaurants une étoile de la région ont fermé leur porte : Au Souper fin à Frichemesnil en Seine-Maritime et A Contre-sens à Caen dans le Calvados.

Restent donc 18 tables une étoile en Normandie :

Dans le Calvados :

Ivan Vautier à Caen

L'essentiel à Deauville

Maximin Hellio à Deauville

Dans l'Eure :

La Licorne Royale à Lyons-la-Forêt

Le Jardin des Plumes à Giverny

Dans la Manche :

Le Mascaret à Blainville-sur-Mer

Le Pily à Cherbourg-Octeville

Intuition à Saint-Lô

Dans l'Orne :

La Renaissance à Argentan

Le Manoir du Lys à Bagnoles-de-l'Orne

Auberge de la Mine à La Ferrière-aux-Etangs

En Seine-Maritime :

Le Donjon-Domaine Saint-Clair à Etretat

Le Manoir de Rétival à Caudebec-en-Caux

Les Voiles d'Or à Dieppe

Le Colombier à Offranville

L'Odas à Rouen

La Maison Caillet à Valmont

Jean-Luc Tartarin au Havre

Aucune nouvelle table en Normandie n'a été récompensée de l'étoile verte, qui garantit une gastronomie durable.

En revanche, comme annoncé au mois de février, deux nouveaux restaurants normands sont récompensés du Bib gourmand, distinction qui promet une belle cuisine bistronomique : Paul Arthur à Rouen et Sème à Saint-Pair-sur-Mer.