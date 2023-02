Bonne table à Rouen. Ancien candidat de Top chef, Paul-Arthur ouvre place de la Pucelle

Le petit restaurant est chaleureux. Les poutres apparentes de la salle rappellent bien le centre historique, le tout rehaussé dans des couleurs modernes. Les banquettes cosy et leurs coussins invitent à un moment de réconfort. À la carte de Paul-Arthur, l'ancien candidat de Top Chef, saison 2, un choix serré avec deux entrées, deux plats et deux desserts, et des références qui rassurent. Rien de tape-à-l'œil a priori. Je penche, lors de ma venue, pour le millefeuille de boudin aux pommes en entrée.

"En Normandie, je suis comme un gamin dans un magasin de jouets"

Un régal d'abord pour les yeux, avec ce classique revisité, présenté comme un entremets, fait de boudin noir et de compote de pomme : un plat réconfortant que je déguste sans modération. Pour le plat principal, l'annonce est tout aussi modeste : poitrine de bœuf confite, mousseline de patate douce. Là encore, la présentation met grandement en appétit. La mousseline est parfaitement onctueuse, relevée par un jus concentré qui joue subtilement sur un côté sucré salé. La cuisson de la viande est parfaite. Quelques morceaux de betteraves confites parfument encore ce plat de saison.

Poitrine de bœuf confite et patate douce.

La clé du succès ? Le choix des produits par cet amoureux des terroirs, originaire du Sud-Ouest, et installé à Rouen pour retrouver la Normandie natale de son épouse. "Ce bœuf est fini au lin… On l'a cuit sous vide pendant 24 heures", raconte le chef qui a fait ses armes chez des grands étoilés, comme Franck Putelat ou Yannick Alleno. "En Normandie, je suis comme un gamin dans un magasin de jouets", détaille-t-il, en évoquant les poissons frais, les fromages ou les canards locaux. Avec un talent certain, il promet une cuisine "abordable" pour le midi avec la formule à 21 € pour entrée plat ou plat dessert. Le soir, comptez 35 € pour la totale et 55 € pour le plaisir d'un menu dégustation avec deux entrées, deux plats et deux desserts.

Pratique. 23-25 Place de la Pucelle, du mar. au sam. Tel : 02 35 71 19 54