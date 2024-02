Normandie. Deux restaurants auréolés d'un Bib Gourmand pour leur excellent rapport qualité/prix

Trois semaines avant la cérémonie des célèbres étoiles Michelin, programmée le lundi 18 mars, le fameux guide rouge a dévoilé, lundi 26 février, la moisson 2024 des restaurants auréolés d'un Bib Gourmand. "On parle ici de savoureuses adresses qui proposent de se régaler avec un repas complet (hors boisson) autour d'une quarantaine d'euros", apprend-on sur guide.michelin.com Cette année, 56 restaurants sont distingués pour leur excellent rapport qualité-prix à travers la France, dont deux tables en Normandie.

A Rouen et Saint-Pair

C'est le cas de Paul-Arthur, place de la Pucelle, à Rouen, ouvert il y a un peu plus d'un an par Paul-Arthur Berlan, originaire du sud de la France, que le grand public a découvert dans la saison 2 de l'émission Top Chef, sur M6. Outre la formule complète du midi à 26€, le restaurant propose un menu à 37€ et un menu dégustation en six temps, à 55€, le soir et le samedi midi.

Dans la Manche, le restaurant Sème, installé place de Gaulle, au cœur de Saint-Pair-sur-Mer, est également sélectionné. On y retrouve Charlotte Gondor Zesir en cuisine et le sommelier Maxime Zesir en salle. Dans cet établissement, la formule du midi est à 25€, le menu Sème à 38€. On peut aussi déguster un menu découverte, en cinq temps, à l'aveugle à 46€.