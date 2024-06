Seine-Maritime. Guides, avis, classements : à quoi se fier avant d'aller au restaurant ?

Quatre restaurateurs du centre-ville de Rouen donnent leur avis sur la meilleure méthode à employer lorsqu'on recherche un restaurant. Ils s'appuient sur leur propre expérience en tant que professionnels.

Eric Autin, gérant et chef de L'incontournable à Rouen

"Tout dépend du type de restaurant recherché, du budget et du type de cuisine aussi. Quel que soit l'endroit où je me trouve, je me fie à Google. Si on recherche un restaurant plus gastronomique, on peut se diriger vers Gault&Millau, c'est fiable d'un point de vue culinaire. Aujourd'hui, la plupart des avis que j'ai sont mis sur Google et plus forcément sur Tripadvisor depuis le Covid."

Mathilde Silly, gérante de Mon premier à Rouen

"On est référencé sur Tripadvisor parce que la plupart des établissements le sont. Quand on nous cherche, on est référencé. Même si ça permet de nous faire remonter un peu plus haut dans la liste, je n'encourage pas forcément ma clientèle à laisser des avis. Maintenant je pense que les clients vont plus sur Google où ils voient une note globale et des avis. A chaque fois que j'ai un commentaire, j'y réponds."

Justin Berment, gérant et chef de Tempo à Rouen

"Aujourd'hui 50% de nos réservations se font par téléphone, par mail ou via des plateformes comme The Fork mais attention, on peut payer un supplément lorsque les réservations se font sur ce type de support. On a aussi une distinction Gault&Millau, c'est toujours un gage de qualité. De plus en plus de clients viennent chez nous après avoir lu des commentaires ou grâce au bouche à oreille."

Victoria Normand, cogérante de Tandem à Rouen

"La plupart de notre clientèle vient d'ici. Beaucoup de locaux se passent le mot et sinon les touristes nous trouvent aussi grâce à TripAdvisor et à notre site internet. Cela nous permet aussi d'accueillir des clients étrangers. En revanche, nous ne sommes pas sur The Fork parce que notre établissement est petit, nous avons 20 couverts alors on souhaite tout gérer nous-même."