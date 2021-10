Étretat. Le Domaine Saint Clair, seul nouvel étoilé de Normandie au Michelin

C'est la référence dans le monde de la gastronomie. Le guide Michelin présentait son guide pour cette année 2021, lundi 18 janvier. En Normandie, le restaurant du Donjon - Domaine Saint Clair, dans l'hôtel du même nom, décroche sa première étoile.

Une véritable consécration pour son chef Gabin Bouguet, qui était au courant depuis jeudi dernier et devait garder le secret jusqu'à aujourd'hui. "J'étais très surpris, je ne m'y attendais pas du tout. C'est merveilleux et je suis très content pour mes équipes et pour le Donjon", explique-t-il. Dans une année 2020 compliquée par la crise sanitaire, le restaurant a su convaincre lorsqu'il a pu reprendre son activité l'été dernier.

"Après le premier confinement, j'ai décidé d'arrêter de travailler la viande. Je ne travaille que des produits de la mer et des végétaux, donc c'est un parti pris. On pensait que ce serait compliqué, mais ça s'est très bien passé. Je pense que l'on a une cuisine assumée qui plaît aux clients", détaille Gabin Bouguet.

Pour l'établissement, c'était un objectif assumé, même s'il ne pensait pas forcément l'atteindre dès cette année. "Le Michelin, pour moi, c'est la concrétisation de beaucoup d'années de travail. Pour un chef, c'est le Graal."