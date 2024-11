La Normandie, "Hollywood" de l'industrie. Pourquoi les plus grandes marques mondiales choisissent notre région ?

Un peu comme un "Hollywood de l'industrie", la Normandie attire des acteurs de premier plan dans des secteurs diversifiés. Ce qui frappe, c'est l'ampleur de sa production et son poids économique : l'industrie représente 19,1% du PIB régional, plaçant la Normandie en tête des régions françaises. Avec un rang de deuxième producteur industriel par habitant, la région s'impose comme une puissance industrielle en France. Plus de 200 000 salariés répartis dans 5 000 établissements assurent cette position de force, soit 16% de l'emploi normand. Ce dynamisme se reflète dans la croissance de l'emploi industriel, avec une hausse de 3% depuis 2017, quand le reste du pays enregistrait une baisse de 1,3%.

Ferrero, Renault, et les autres : les marques s'ancrent en Normandie

Le site Ferrero de Villers-Ecalles, près de Rouen, illustre bien cette tendance. Depuis les années 1960, l'entreprise italienne y produit les incontournables Mon Chéri, Nutella et Kinder Bueno. Aujourd'hui, cette usine est le premier site mondial de production de Nutella, et fabrique 2,5 millions de barres de Kinder Bueno chaque jour. Plus qu'un lieu de production, le site rayonne bien au-delà des frontières françaises : 33% de sa production est exportée en Europe.

De son côté, l'usine Renault Alpine de Dieppe continue d'assembler des voitures sportives de renom. Réputée pour ses véhicules de compétition, elle illustre l'expertise et l'innovation normande.

Un terreau pour l'innovation et les métiers d'avenir

La Normandie n'attire pas que des grandes marques de renom : elle accueille aussi un tissu dense de PME dynamiques et des start-ups tournées vers des secteurs d'avenir. La région investit dans la transition écologique avec des projets de mobilité électrique, de recyclage des plastiques et d'énergies renouvelables, la plaçant en troisième position nationale pour les investissements industriels en 2023, avec des projets industriels à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Des marques comme Orano ou EDF investissent dans des projets innovants pour réduire leur empreinte carbone, et contribuent ainsi à faire de la région un leader dans la production d'énergies propres.

Le collectif France Industrie Normandie, nouvellement formé, regroupe UIMM Normandie, France Chimie Normandie, Polyvia et le Medef pour faire de l'industrie un levier de développement durable et attractif. Avec cette force collective, la Normandie s'affirme comme un territoire de choix pour l'industrie de demain.

La qualité de vie, un argument de poids pour les talents et les entreprises

Outre ses infrastructures modernes, la Normandie offre un cadre de vie agréable, idéal pour attirer les talents et les familles. De plus, les entreprises de la région misent sur des conditions de travail équilibrées pour retenir leurs salariés, en réponse aux défis démographiques attendus d'ici 2070.

