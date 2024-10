Cherbourg. Des nouveaux emballages pour les combustibles irradiés

A Cherbourg, l'entreprise Orano a ouvert une nouvelle usine, la TN Eagle Factory. Sortie de terre en moins d'un an, c'est dans ces bâtiments que seront assemblés les nouveaux emballages pour les déchets nucléaires conçus par Orano.

Des emballages plus simples et sans soudure

Les emballages serviront à transporter et stocker des combustibles irradiés en attendant qu'ils soient recyclés. Les déchets y resteront parfois pendant plusieurs années. Les tubes en métal doivent donc être d'une robustesse irréprochable. Les équipes d'Orano ont conçu de nouveaux emballages sans aucune soudure. "Les soudures sont le point faible des emballages, et très souvent posent problème. Sans soudure, l'emballage est plus fiable, plus robuste et plus rapide à monter", explique Ludovic Mariette, le chef du projet. Dans l'usine, les assemblages sont entièrement robotisés : "Cela augmente encore le niveau de sécurité, les machines sont plus fiables que les humains ici." Des techniciens veillent cependant à ce que les opérations se passent bien.

Les nouveaux emballages serviront à transporter et stocker les emballages nucléaires pendant parfois plusieurs années. - Orano

"30 emballages par an"

Ce nouveau procédé sans soudure a aussi permis de diviser par 10 le nombre de pièces. Il permet aussi d'assembler les pièces plus rapidement, "tout se monte un peu comme des Lego" expliquent les professionnels. "L'entreprise peut créer jusqu'à 30 emballages par an" explique encore Ludovic Mariette. Cet assemblage plus rapide ne nuit pourtant pas à la fiabilité des tubes de métal. "Ils peuvent résister à un feu de 800°C pendant 30 minutes ou encore une chute de 9 mètres dans toutes les configurations." Epreuve ultime, les caissons peuvent aussi résister à un crash d'avion.

A l'intérieur de l'usine, tous les assemblages sont robotisés pour encore plus de sécurité. - Orano