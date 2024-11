Formule 1. Au Brésil, les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly signent un double podium pour Alpine

Le week-end à Sao Paulo a été chaotique. Les fortes averses, les glissades et les circonstances de course ont mis en valeur le talent des deux pilotes normands, Pierre Gasly, de Bois-Guillaume, et Esteban Ocon, d'Evreux. Dans une saison difficile chez Alpine, les deux hommes ont signé un double podium inespéré, Ocon s'emparant de la deuxième place juste devant son coéquipier. Il n'y avait pas eu deux pilotes français sur un podium de Formule 1 depuis 1997 ! "Je ne sais vraiment pas si je suis dans un rêve ou dans la réalité ! Je suis tellement fier de toute l'équipe", a réagi Esteban Ocon, qui passe sa dernière saison dans le baquet de la marque au A fléché. "Nous savions que tout était possible sur une journée avec des conditions mixtes", a indiqué de son côté Pierre Gasly. Esteban Ocon partait 4e après une belle qualification, Pierre Gasly 13e.

La belle opération d'Alpine

Tous deux ont fait le choix de pousser au maximum leurs pneumatiques intermédiaires dans des conditions météo difficiles. Stratégie qui s'est avérée payante quand est survenu le drapeau rouge, qui leur a permis de bénéficier d'un changement de pneus gratuit. Ocon a même un instant mené la course, au moment de la relance.

Finalement, c'est un impérial Max Verstappen qui s'impose pour Red Bull alors qu'il s'élançait de la 17e place. Alpine réalise la belle opération au classement constructeur et passe directement à la 6e place, devant Haas et Racing Bulls.

Max Verstappen, de son côté, porte un coup décisif à son rival de cette saison, Lando Norris sur McLaren. Il pourrait être sacré champion du monde pour la 4e fois, dès le Grand prix de Las Vegas le 24 novembre s'il termine devant.