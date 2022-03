Évreux. F1 : course solide pour les pilotes Normands au Grand-Prix du Canada

Sans erreur ni coup d'éclat, les pilotes normands de Formule 1 ont terminé à des places logiques le dimanche 10 juin 2018 à l'issue du Grand-Prix du Canada. Parti septième sur la grille, l'Ébroïcien (Eure) Esteban Ocon a finalement terminé à la neuvième position. À la lutte avec les Renault pour la place de "premier des autres" derrière les trois écuries de pointe, le pilote Force India a payé cher un arrêt au stand mal maîtrisé par son équipe et qui l'a fait passer derrière les deux voitures de la firme au losange. Mais il termine tout de même dans les points et se rapproche légèrement de son coéquipier au classement.

P9 today, we lost some time in the pit stop but we win and loose together as a team😉!

P9 aujourd'hui, on a perdu du temps au pit stop mais on reviendra plus fort ensemble😉!#EO31 #CanadianGP pic.twitter.com/eCH2CmA9fQ