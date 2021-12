Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 (Grand-Prix d'Azerbaïdjan) : Ocon brille en qualifications, Gasly se fait peur

Esteban Ocon est de retour aux affaires ! Timide depuis le début de la saison de Formule 1, le pilote originaire d'Évreux (Eure) a remis les pendules à l'heure en signant une très belle qualification pour le Grand-Prix d'Azerbaïdjan. Le samedi 28 avril 2018, sur le circuit urbain de Bakou, le pilote Force India a bien tiré parti de la vitesse de pointe de sa Force India pour se classer 7e, devant son coéquipier Sergio Pérez. Le dimanche 29 avril 2019, l'Ébroïcien devrait donc pouvoir se battre pour des gros points au classement des pilotes.

Pierre Gasly a frôlé la catastrophe

Pour Pierre Gasly, en revanche, ça sera forcément beaucoup plus compliqué. Le pilote de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) n'a pu signer que le 17e temps, synonyme d'élimination dès la première partie des qualifications. Mais l'essentiel est ailleurs pour le pilote Toro Rosso qui a frôlé la catastrophe. Lancé à près de 320 km/h, il a failli percuter son coéquipier qui traînait au ralenti au milieu de la piste à cause d'une crevaison. Pour la course, il tentera tout de même de jouer crânement sa chance pour se rapprocher de la zone des points.

