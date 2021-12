Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : Ocon et Gasly hors-sujet au Grand-Prix d'Azerbaïdjan

Aucun pilote normand dans les points à l'arrivée. C'est le triste bilan du Grand Prix d'Azerbaïdjan, qui s'est déroulé le dimanche 29 avril 2018. À Bakou, Esteban Ocon partait pourtant depuis une belle septième place sur sa Force India. Mais le pilote originaire d'Évreux n'a pas vu la fin du premier tour à cause d'un accrochage. À l'attaque sur la Ferrari de Raikkonen, Ocon a un petit peu tassé son adversaire qui n'a pas eu d'autre choix que de le percuter et de l'envoyer dans les barrières pour son deuxième abandon en carrière.

Gasly hors des points

Du côté de Pierre Gasly, on a longtemps espéré une deuxième arrivée dans le top 10. Mais le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) a perdu le fil en fin de course. Sur sa Toro Rosso, il n'a pas réussi à tirer parti des nombreux abandons et des multiples rebondissements et échoue à la 12e place, derrière son coéquipier Hartley. Estebna Ocon et Pierre Gasly vont devoir travailler dur pendant quinze jours pour revenir plus forts et accrocher un bon résultat pour le début de la saison européenne, le dimanche 13 mai 2018, lors du Grand Prix d'Espagne.

