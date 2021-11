Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : premiers tests en demi-teinte pour le Rouennais Pierre Gasly

Après des semaines à ronger son frein, Pierre Gasly a enfin pu goûter à la piste. Après son coéquipier Max Verstappen la veille, le natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a testé la RB15 de sa nouvelle écurie RedBull Racing toute la journée du mardi 19 février 2019 lors des tests hivernaux sur le circuit de Barcelone, en Espagne. Comme ceux du Monégasque Charles Leclerc chez Ferrari, ses premiers pas ont été scrutés par tous les observateurs. Mais le bilan de cette première journée dans le cockpit d'un top team du paddock de la Formule 1 est plutôt mitigé.

Pierre and the #RB15 back in the garage for the day after completing 92 laps with a best time of 1:19.814 before a late spin cut his final run short 🏁#F1Testing pic.twitter.com/KNUzAwVGr8