Rouen. GP d'Australie : première décevante pour Pierre Gasly

Le premier grand-prix de Pierre Gasly sous ses nouvelles couleurs ne s'est pas passé comme il le voulait. Le dimanche 17 mars 2019, au volant de sa RedBull Racing, le natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) n'a pu finir qu'à la 11e place de la première course de la saison, en Australie. Parti de la 17e position sur la grille après une très mauvaise séance de qualifications, le Normand est parvenu à reprendre quelques positions grâce à une bonne gestion de ses pneus et une bonne stratégie en course.

Mais il a butté pratiquement toute la course derrière Daniil Kvyat. Un affront, quand on sait que le Russe court sur une Toro Rosso, la petite sœur réputée moins performante que la RedBull. Hors des points pour cette première course de 2019, Pierre Gasly souffre surtout de la comparaison avec son coéquipier Max Verstappen, qui est parvenu à monter sur la troisième marche du podium avec une monoplace équivalente, derrière les Mercedes du vainqueur Valteri Bottas et du champion en titre Lewis Hamilton.

🗣 "I pushed as much as I could and I tried everything but it wasn't enough to make it into the points." @PierreGASLY after the #AusGP