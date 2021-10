Rouen. Formule 1 : nouvelle course mitigée pour Pierre Gasly à Monaco

Les courses se suivent et se ressemblent pour Pierre Gasly. Le dimanche 26 mai 2019, au Grand-Prix de Monaco, le pilote natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) a signé une course solide et sérieuse, mais sans exploit. Parti 8e sur la grille à cause d'une pénalité, le Seinomarin a fait parler sa bonne gestion des pneumatiques pour étirer son premier relais et remonter à la 5e place au jeu des arrêts aux stands. Charles Leclerc (Ferrari) est resté hors sujet durant cette course: le pilote RedBull a terminé, une fois encore, à la dernière place du peloton de tête.

Le bonus du meilleur tour en course

Alors que son coéquipier, Max Verstappen, a joué la victoire jusque dans le dernier tour, Pierre Gasly était relégué bien trop loin derrière pour pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. Sans enjeu réel au classement de la course, il a fait le pari de rentrer aux stands pour chausser des pneus neufs et partir à la chasse au meilleur tour en course. Un pari réussi, qui lui permet de gagner un point de plus pour le classement des pilotes, où il figure à la 6e place avec 32 points avant de se rendre au Canada pour la prochaine course, le dimanche 9 juin 2019.

5th + fastest lap. 🇲🇨🇲🇨🇲🇨

Great strategy! Enjoyed the last few laps pushing hard. @redbullracing pic.twitter.com/6LRmCAtZ1Z — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) 26 mai 2019

