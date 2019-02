Formule 1 : Pierre Gasly est prêt à rentrer dans la cour des grands

La progression est fulgurante, mais le garçon reste le même. Rentré officiellement et durablement dans le paddock de la Formule 1 il y a tout juste un an, Pierre Gasly s'apprête à débuter sa deuxième saison, cette fois dans une écurie de pointe. Chez RedBull Racing, le natif de Bois-Guillaume (Seine-Maritime) arrive avec un mélange de décontraction et de détermination.

Pierre, comment s'est passée l'intersaison ?

Après Abu Dhabi, il y a eu tout de suite les premiers tests avec RedBull pour commencer à travailler avec l'écurie et voir leurs méthodes. Ensuite j'ai pris quelques jours de repos en Italie avec ma copine et je suis rentré en France passer du temps avec ma famille et mes amis, car c'est de plus en plus dur de rentrer en Normandie. Puis on a attaqué la préparation physique et les journées dans le simulateur.

Il y a beaucoup d'excitation à l'aube de cette saison ?

C'est sûr que c'est une saison très importante pour moi, je suis dans un top team. À 22 ans, pour ma deuxième saison en Formule 1, je me retrouve dans un de ces baquets donc pour moi c'est vraiment un rêve. C'est là où j'ai toujours voulu me retrouver, donc j'ai vraiment hâte de commencer.

Qu'est-ce qui change entre une petite équipe et un top team ?

Je pense que tout devient un peu plus professionnel. Avec mon coach, on a réussi à identifier mes forces et mes faiblesses. On essaye d'aller beaucoup plus dans le détail pour améliorer la préparation et que j'arrive au début de saison à 100% physiquement et mentalement.

• À lire aussi. magnifique 4e place pour Pierre Gasly au GP de Bahrein !



Qu'est-ce que vous attendez des essais de Barcelone ?

Ça va être important de rouler au maximum pour continuer à développer ce moteur, c'est la première saison où Honda et RedBull vont travailler ensemble. Il va falloir être patient, mais je pense qu'avec leurs expériences, les deux vont pouvoir atteindre un très bon niveau de performance. Le développement est bon mais on ne peut pas le confirmer avant d'aller sur la piste.

Sentez-vous une forme de pression du public français, qui attend une victoire en F1 depuis près de 23 ans ?

Pour moi c'est une forme de motivation, parce que c'est vrai que tout le monde a envie de voir ça. Ce sont plus des mots de soutien et d'encouragement. Ça ferait plaisir à tout le monde, à moi le premier !

Qu'attendez-vous de cette nouvelle voiture ?

Qu'elle aille vite, c'est le plus important ! Je suis allé à l'usine plusieurs fois donc je vois bien le travail qu'ils font dessus. Il y a un changement de règlementation avec un changement d'aileron avant, qui change l'aéro de la voiture. Sur le papier, ça doit favoriser les dépassements mais il faut voir si ça se confirme en piste. Pour l'instant ça n'est pas aussi clair que ça.

Est-ce que vous attendez de retrouver un circuit plus que les autres ?

Si je pouvais tous les gagner, ça serait top ! J'ai vraiment hâte de commencer la saison, il y a 21 courses et je les attends toutes avec impatience.

Le Grand-Prix de France est quand même spécial...

J'ai eu la chance pour ma première saison de découvrir l'atmosphère d'un grand-prix à la maison. C'était fort en émotions, notamment les drapeaux français sur la grille... Cette année, j'espère qu'on sera performant et que je pourrais donner le sourire à tous les fans qui viendront me supporter.

Est-ce que ça sera dur de rivaliser avec Max Verstappen, votre coéquipier ?

Il faudrait être fou pour croire que ça ne sera pas compliqué ! Max, c'est le pilote le plus talentueux sur la grille, c'est le plus jeune à être en F1 donc c'est pas pour rien qu'il est là. Donc ça va être à moi de prendre tout le positif, de comprendre ce qui le rend aussi fort et d'essayer avec mes forces d'atteindre le plus rapidement le niveau de performance que je veux atteindre.