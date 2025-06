Formule 1. Ocon dans les points au Canada, Gasly 15e

Il réalise l'une des très belles opérations du jour pour le 200e Grand Prix de son écurie Haas en Formule 1. A l'issue d'une course audacieuse, bien maîtrisée, le pilote d'Evreux Esteban Ocon, parti 14e, termine 9e du Grand Prix du Canada, dimanche 15 juin 2025. "Superbe course, de bons dépassements et une très bonne réalisation de la part de toute l'équipe", s'est réjoui le Normand sur ses réseaux. Parti en pneus durs, le Normand a fait durer au maximum son premier relais et n'est passé qu'une fois par la voie des stands, ce qui a permis ce résultat.

Son collègue normand Pierre Gasly n'aura pas eu les mêmes opportunités. Parti de la voie des stands avec son Alpine, il termine 15e, prisonnier du trafic et d'une relative lenteur de sa monoplace en ligne droite qui l'a privé de dépassements. "Nous devons viser plus haut sur la grille de départ, car nous pouvons clairement être beaucoup plus compétitifs avec une meilleure position de piste", a réagi le Rouennais.

Esteban Ocon, premier Français

Devant, George Russell, parti en pôle comme en 2024, a pu s'imposer. Mercedes signe d'ailleurs un double podium avec la troisième place de Kimi Antonelli. Max Verstappen termine deuxième.

La fin de course a été marquée par le contact entre les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris, qui a contraint le pilote britannique à l'abandon. L'Australien termine, quant à lui, quatrième et reste leader au Championnat du monde des pilotes. Esteban Ocon est désormais le premier Français à la neuvième place. Pierre Gasly est 14e. Au classement constructeur, McLaren a pris le large alors qu'Alpine, privé de point encore au Canada, reste bon dernier.