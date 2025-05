[Photos]. Découvrez la nouvelle Alpine A390, présentée à Dieppe par Pierre Gasly et Zinédine Zidane

"Honnêtement, j'ai été bluffé", lâche Pierre Gasly, le pilote Alpine de Formule 1 de Rouen. Mardi 27 mai, c'est lui qui était au volant de la nouvelle A390, le nouveau SUV de la marque, produit à la manufacture dieppoise. Il a été présenté en première mondiale sur les pelouses du front de mer, avant une commercialisation d'ici la fin de l'année. "C'est facile de se dire que je représente la marque et que je vais vendre la voiture, mais j'ai vraiment aimé ce modèle. D'ailleurs je vais l'acheter." Celui qui arbore un numéro 10 sur sa F1 a testé l'A390 aux côtés de son idole, un autre numéro 10 mythique, Zinédine Zidane, également présent pour la présentation du modèle en tant qu'ambassadeur de la marque.

L'A390 arbore des signatures lumineuses originales à l'avant. - Tendance Ouest

Ne dites pas SUV mais…

Luca De Meo, P.-D.G. de Renault group, Philippe Krief, P.-D.G. d'Alpine, les responsables du design, du marketing se sont succédé pour vanter les qualités de ce nouveau SUV 100% électrique, qu'ils appellent "sport fastback". Le terme de SUV est banni de la communication. Car Alpine veut insister sur l'esprit de la marque qui est conservé, agilité et sportivité, malgré plus de deux tonnes sur la balance. "C'est toute l'agilité de l'A110 dans une cinq places", assure Luca De Meo. Trois moteurs électriques, deux à l'arrière et un à l'avant sont en mesure de développer de 400 à 470 chevaux selon le modèle choisi, avec un 0 à 100km/h annoncé en 3,9s, pour la version la plus puissante. L'autonomie annoncée est de 520 à 555km : l'esprit Alpine donc, mais dans une voiture familiale de 4,6m de long pour 1,9m de large, cinq vraies places et un coffre de 532L. Le prix exact de vente n'a pas encore été révélé et sera annoncé au moment de la commercialisation dans chaque pays, mais il se situera entre 65 000 et 76 000€.

Le volant "F1" avec notamment son bouton rouge "overtake" est repris de l'A290. - Tendance Ouest

Voiture française très normande

La nouvelle A390 affiche fièrement son aspect "made in France", avec le drapeau tricolore directement sur la voiture. Comme l'A110, elle sera assemblée dans la manufacture Jean Rédélé de Dieppe. Les batteries viennent de Douai et les moteurs sont produits, eux aussi, en Normandie dans l'usine Ampère de Cléon près de Rouen.

Les moteurs sont fabriqués dans l'usine Ampère de Cléon, près de Rouen. - Renault SAS

Evidemment, l'usine dieppoise a dû s'adapter. "On a accueilli des nouveaux postes, des nouvelles lignes, pour assembler des plateformes électriques, donc il y a eu pas mal de transformations, comme aussi des bancs de validation électroniques", confirme Anne-Catherine Basset, directrice du site, qui n'a pas caché sa fierté et son émotion au moment de dévoiler ce nouveau modèle.

La nouvelle A390 est montée dans la manufacture Alpine Jean Rédélé de Dieppe. - Renault SAS

Emotion partagée par le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, qui salue le rayonnement de sa ville grâce à la marque. "Sans Dieppe, l'Alpine ne serait pas aussi jolie ! Les ouvriers et les ingénieurs ont fait un travail formidable. Etre le centre du monde de l'industrie automobile au moment des 70 ans de la marque, c'est quelque chose pour Dieppe."

2 sur 7 dans le "dream garage" électrique

Avec l'A290 et désormais l'A390, Alpine développe ce qui est appelé le "dream garage" (garage de rêve), 100% électrique. Et la marque porte des ambitions sur ce sujet. Sept voitures électriques doivent composer ce "dream garage" d'ici 2030.