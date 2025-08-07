Loisirs. Se baigner à marée basse, c'est possible sur la plage de Pirou

Dans la Manche, la plage du Plat-Gousset, à Granville, est connue pour abriter une piscine d'eau de mer permettant aux locaux comme aux touristes de se baigner, même quand la mer se retire. Mais ce n'est pas la seule commune à en compter une !

A Pirou, sur la plage principale, face à la cale, deux piscines d'eau de mer attendent les baigneurs. A marée basse, il est ainsi possible de faire trempette dans une piscine de faible profondeur ou dans un bassin où vous n'aurez pas pied. La pêche aux coquillages peut attendre (un peu) : profitez d'une pause baignade avant !

Pratique. Plage principale, en descendant de la cale Louis Robert à Pirou.