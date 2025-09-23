La préfecture de la Manche a interdit la pêche, la ramasse et la vente des coquillages au nord de Pirou. Des analyses ont démontré "un dépassement du seuil d'alerte microbiologique" sur des moules de la zone sanitaire 50.12. Il s'agit d'une mesure de précaution, même si aucune personne n'a été malade. Cette mesure est entrée en vigueur le 8 septembre et doit être temporaire. Les moules, coques, palourdes sont concernées. La zone est précisément entre la cale de Créances (RD 394) et la cale de Pirou Plage (RD94).
Pirou. La pêche aux coquillages est interdite
Loisir. Les coquillages sont interdits de pêche au large de la partie nord de Pirou dans la Manche. Un dépassement du seuil d'alerte microbiologique est en cause.
Publié le 23/09/2025 à 11h51 - Par Thibault Lecoq
