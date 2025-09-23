Pirou. La pêche aux coquillages est interdite

La préfecture de la Manche a interdit la pêche, la ramasse et la vente des coquillages au nord de Pirou. Des analyses ont démontré "un dépassement du seuil d'alerte microbiologique" sur des moules de la zone sanitaire 50.12. Il s'agit d'une mesure de précaution, même si aucune personne n'a été malade. Cette mesure est entrée en vigueur le 8 septembre et doit être temporaire. Les moules, coques, palourdes sont concernées. La zone est précisément entre la cale de Créances (RD 394) et la cale de Pirou Plage (RD94).