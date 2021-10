Gouville-sur-Mer. Manche : pêche et commercialisation interdites sur certaines zones du littoral ouest

Le préfet de la Manche, a décidé par arrêté depuis lundi 19 février 2018, la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transfert, l'expédition et la commercialisation de tout coquillage en provenance des zones de production n° 50-14-01 à Gouville et 50-14-02 à Blainville.

La zone de Gouville - Blainville se situe entre les zones 50-13 Pirou sud et 50-15-01 Agon nord, qui avaient fait le 9 février 2018 l'objet des mêmes mesures préventives, aujourd'hui levées s'agissant la zone d'Agon nord.

Un cas d'intoxication collective

Ces décisions font suite à un cas d'intoxication collective suite à la consommation de coquillages en provenance de la zone de production 50-14 Gouville – Blainville (17 personnes sur 165 exposées ayant souffert de troubles gastriques). Les résultats des analyses réalisées par le Laboratoire National de Référence montrent une contamination en norovirus des huîtres creuses prélevées le 15 février 2018 selon la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

Les levées de ces interdictions seront conditionnées au retour à des conditions favorables en termes de santé publique.