Agon-Coutainville. Manche : la pêche des coquillages interdites sur Pirou-sud et Agon-nord

Depuis vendredi 9 février 2018 et jusqu'à nouvel ordre, la pêche récréative et professionnelle, le ramassage, le transfert, l'expédition et la commercialisation de tout coquillage en provenance des zones de production de Pirou-sud (n° 50-13) et Agon-nord (50-15-01) est interdite.

Rappels de produits

Par ailleurs, les produits expédiés depuis le 15 janvier 2018 en provenance de la zone d'Agon nord seront en outre retirés de la vente et rappelés par les producteurs, en vue de leur destruction. Les produits expédiés depuis le 24 janvier 2018 en provenance de la zone de Pirou sud seront retirés de la vente et rappelés par les producteurs, en vue de leur destruction.

Des intoxications collectives

Une décision du préfet de la Manche, qui fait suite à des cas d'intoxications alimentaires collectives, après la consommation de coquillages en provenance de ces zones. Des analyses menées en laboratoire ont mis en évidence une contamination en norovirus des huîtres creuses, prélevées à ces endroits le 5 février. L'ingestion peut entraîner des troubles gastriques.

Selon la préfecture, la présence de norovirus dans le milieu est pour une large part liée aux pathologies épidémiques saisonnières affectant la population (gastro-entérites…), associées aux conditions météorologiques défavorables.

A LIRE AUSSI.

Pêche à pied sur le littoral de la Manche : restrictions et interdictions en 2018

A Port-en-Bessin, un pêcheur contraint de rejeter sa pêche à la mer