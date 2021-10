Saint-Lô. Des marins sauveteurs de la Manche en Vendée pour l'hommage national

Une trentaine de marins sauveteurs de la SNSM de la Manche a participé ce midi, aux Sables d'Olonnes, à la cérémonie nationale en mémoire des trois sauveteurs de la SNSM décédés vendredi dernier, alors qu'ils portaient secours à un chalutier en détresse pendant que la tempête Miguel faisait rage.

Un hommage national qui s'est déroulé en présence du président de la république Emmanuel Macron. Une reconnaissance forte, alors que, depuis le drame, les sauveteurs manchois sont très marqués. Écoutez Jean-Mary Choisy, le délégué départemental de la SNSM dans la Manche.

Aujourd'hui la SNSM est financée à hauteur de 80% par des dons. Les niveaux d'engagements financiers sont importants pour l'entretien, le renouvellement de la flotte et pour la formation des marins sauveteurs, qui proviennent de moins en moins du milieu maritime.

Des hommages se sont aussi déroulés sur nos côtes, à Pirou, avec plusieurs stations, à Saint-Vaast-la-Hougue, avec dépôt de gerbe, à 11h30, toutes les sirènes et cornes de brumes de l'ensemble des vedettes et canots de la SNSM de la Manche ont également retenti.

Un autre hommage sera rendu samedi à Granville avec six vedettes de la SNSM, à Granville.

Dans la Manche, on compte vingt stations permanentes et près de 500 bénévoles. Il s'agit du plus fort contingent de la SNSM en France, après le Finistère.

