Pêche à pied sur le littoral de la Manche : restrictions et interdictions en 2018

La préfecture de la Manche annonce plusieurs zones interdites ou zones de restrictions pour les activités de pêche à pied sur le littoral de la Manche pour l'année 2018.

La salubrité des zones de production de coquillages est surveillée tout au long de l'année par les services de l'État, à la fois pour les bivalves fouisseurs (coques, palourdes…) et pour les bivalves non-fouisseurs (huîtres et moules). Comme chaque année, le préfet de la Manche a procédé au classement des zones selon leur salubrité. Cet arrêté concerne les professionnels de la mer, mais également les pêcheurs de loisir.

Peut-on pêcher à pied sur l'ensemble du littoral de la Manche ?

En 2018, la pêche à pied de loisir des bivalves fouisseurs et non fouisseurs est autorisée dans le respect des quotas et tailles réglementaires, toute l'année et sur l'ensemble du littoral du département.

Toutefois, il existe des restrictions de pêche pour les bivalves fouisseurs :

• interdiction de pêche du 1er juin au 31 décembre inclus sur le littoral de Brévands, Montmartin-sur-Mer, Hauteville-sur-Mer et Annoville. En effet, la qualité des eaux littorales de ces secteurs connaît une dégradation régulière pendant ces périodes. Cependant, les collectivités territoriales et les services de l'État travaillent conjointement à la résorption des sources de contamination et à la reconquête durable de la qualité du milieu.

• interdiction de pêche dans le Sud de la Baie du Mont-Saint-Michel, à partir des pêcheries situées au sud de Champeaux (concerne partiellement la commune de Champeaux et les communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon, Genêts, Beauvoir et Le Mont-Saint- Michel).

Par ailleurs : une interdiction est en vigueur pour tous types de coquillages à la pointe du Roc à Granville pour préserver la ressource, la pêche des coques est interdite à certaines périodes de l'année, dans la baie des Veys. Renseignements sur le site de la Manche.

Indépendamment de ces restrictions pérennes, les sites de pêche peuvent connaître des dégradations ponctuelles de qualité : avant de pratiquer, renseignez-vous sur la qualité et la vulnérabilité des gisements.

Pourquoi y a-t-il des restrictions ?

L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection du consommateur contre des troubles liés à la consommation de coquillages provenant de zones insalubres ou vulnérables, notamment sur le plan microbiologique.

Comment la surveillance de la salubrité est-elle réalisée ?

Des prélèvements réguliers sont assurés sur l'ensemble des zones classées ainsi que les principales zones fréquentées pour la pêche à pied de loisir afin de surveiller la qualité des eaux littorales. En cas de contamination, les zones concernées sont fermées par arrêté préfectoral ou municipal.

Quels sont les bons gestes à adopter pendant et après la pêche ?

Quelques règles et précautions sanitaires :

• Renseignez-vous sur la qualité et la vulnérabilité des sites de pêche et privilégiez les sites de meilleure qualité.

• Ne pêchez pas après un épisode pluvieux.

• Éloignez-vous des rejets (cours d'eau, canalisations).

• Lavez et rafraîchissez les coquillages à l'eau de mer pendant la pêche.

• Transportez et conservez vos coquillages au frais.

• Consommez vos coquillages dans les 24h suivant la pêche et assurez-vous qu'ils sont restés vivants jusqu'à leur préparation.

• Cuisez les coquillages avant consommation. Néanmoins, la cuisson permet seulement de réduire les risques microbiologiques et non de les supprimer totalement !

Où s'informer ?

• Assurez-vous du bon état sanitaire du site de pêche en prenant connaissance des résultats des contrôles sanitaires réalisés par l'Agence Régionale de Santé de Normandie (ARS). Ceux-ci sont affichés en mairie ou en haut des cales d'accès à l'estran et sont en ligne.

• L'essentiel de la réglementation des pêches de loisir peut être téléchargée sur le site internet des services de l'État dans la Manche.