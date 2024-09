La Maillard à Hauteville-sur-Mer. Une pêcherie traditionnelle à visiter au rythme des chevaux

A Hauteville-sur-Mer, la pêcherie ancestrale "La Maillard" utilise une technique de pêche traditionnelle qui lui a valu d'être classée au patrimoine immatériel de l'Unesco. Dans l'estran, des pieux en bois sont plantés dans le sable sur deux rangées, en forme de V, piégeant ainsi les poissons lorsque la marée descend.

Il n'existe plus que deux pêcheries de ce type dans la Manche. Il est possible de visiter La Maillard. Bien loin d'une visite guidée classique, vous allez embarquer pour une visite de deux heures entre terre et mer, au rythme de la calèche tirée par des cobs normands.

Pratique. Infos au 06 62 45 83 94 ou sur tourisme-coutances.fr.