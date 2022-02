Créances. Manche : les églises de Créances et Pirou profanées

Dans la nuit du mercredi 17 avril au jeudi 18 avril, au cœur de la Semaine sainte et à la veille du Triduum pascal qui commémore la Passion et de la Résurrection du Christ pour les Chrétiens, les églises Saint Jean de Créances et Saint Martin de Pirou dans la Manche (Normandie) ont été profanées.

Les tabernacles vidés

Lors de la célébration du Jeudi saint en l'église de Créances, le père Robert Mabire, curé de la paroisse, a révélé à ses paroissiens que les églises de Pirou et de Créances avaient été profanées. Il a précisé que des portes ont été fracturées et que le portail en bois a été cassé à Pirou. Des individus se sont introduits dans les deux églises dans le but de détériorer et dégrader. Des objets liturgiques ont été renversés, mis au sol et dispersés. Les sacristies ont été également visitées et leurs contenus renversés. Plus grave encore, les tabernacles des deux édifices ont été vidés de leurs réserves eucharistiques.

Le curé de la paroisse a indiqué que, mis à part deux clés, aucun vol n'a été constaté.

Les gendarmes ont fait les premières constatations dès la matinée du jeudi 18 avril 2019. Une enquête est ouverte.

Un communiqué du diocèse

Depuis la publication de cette information sur le site tendanceouest.com, le diocèse de Coutances et Avranches a adressé un communiqué aux rédactions en fin de matinée du vendredi 19 avril 2019. Le diocèse fait part de de "sa consternation et son indignation". Il précise qu'à Pirou "les hosties consacrées [ont été] jetées à terre".

Le diocèse de Coutances et Avranches indique que "vivre de tels événements au milieu de la semaine sainte est la cause d'une grande souffrance pour tous les catholiques". La communication du diocèse précise également que "des messes de réparation seront célébrées prochainement dans ces deux églises".