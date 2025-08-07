En ce moment Young Kids BROKEN BACK
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

La Hague. Le manoir du Tourp s'anime avec la Rue Bucolique

Loisir. Le festival de la Rue Bucolique revient animer le manoir du Touro pendant tout le week-end pour sa 19e édition, les 9 et 10 août. Au programme : fanfares, théâtre, cirque etc.

Publié le 07/08/2025 à 17h52 - Par Erwan Dodard
La Hague. Le manoir du Tourp s'anime avec la Rue Bucolique
La Rue Bucolique revient une nouvelle fois au manoir du Tourp. - La Rue Bucolique

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La 19e édition du festival la Rue Bucolique, qui célèbre les arts de la rue, se déroule ce week-end, les 9 et 10 août au manoir du Tourp à la Hague. C'est un total de huit spectacles qui sera proposé tout au long de l'événement, avec une programmation variée. Les visiteurs pourront retrouver du théâtre, du cirque et de la musique, entre autres. Les spectacles seront joués pour la plupart plusieurs fois pendant le week-end. Ils vont du spectacle contemplatif à l'humour en passant par des représentations participatives comme celle du Cirque Inextremiste, qui propose au public de venir faire pencher la balance du spectacle. Deux fanfares seront également présentes sur place, l'une sous des influences hard rock et l'autre proposant de la musique du monde. L'accès au site et à l'ensemble des spectacles et animations est entièrement gratuit, et des food-trucks seront présents sur place durant l'entièreté des deux jours.

"C'est un festival familial, festif et accessible à tous"

"C'est un festival familial, festif et accessible à tous. C'est le bon endroit pour venir passer un bon moment en famille ou entre amis", explique Cécile Garin, programmatrice du festival. Ce dernier devrait accueillir environ 3 000 festivaliers par jour. Ils sont 10 bénévoles à participer à l'organisation de ce festival, mais "les inscriptions sont déjà ouvertes pour venir rejoindre l'équipe pour la 20e édition" qui promet d'être grandiose selon la programmatrice. Le festival propose aussi une démarche écologique puisqu'il travaille avec le Réseau normand des arts de la rue (Renar), afin de limiter l'empreinte carbone des artistes en créant une cohérence dans leur agenda de représentation. Une autre initiative en faveur de l'environnement, c'est la mise en place de bus reliant le Tourp à Cherbourg, et ce jusqu'à 00h20.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL Belleville-en-Beaujolais (69220) 0€ Découvrir
PC HP
PC HP Florange (57190) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
La Hague. Le manoir du Tourp s'anime avec la Rue Bucolique
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple