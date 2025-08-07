La Hague. Le manoir du Tourp s'anime avec la Rue Bucolique

La 19e édition du festival la Rue Bucolique, qui célèbre les arts de la rue, se déroule ce week-end, les 9 et 10 août au manoir du Tourp à la Hague. C'est un total de huit spectacles qui sera proposé tout au long de l'événement, avec une programmation variée. Les visiteurs pourront retrouver du théâtre, du cirque et de la musique, entre autres. Les spectacles seront joués pour la plupart plusieurs fois pendant le week-end. Ils vont du spectacle contemplatif à l'humour en passant par des représentations participatives comme celle du Cirque Inextremiste, qui propose au public de venir faire pencher la balance du spectacle. Deux fanfares seront également présentes sur place, l'une sous des influences hard rock et l'autre proposant de la musique du monde. L'accès au site et à l'ensemble des spectacles et animations est entièrement gratuit, et des food-trucks seront présents sur place durant l'entièreté des deux jours.

"C'est un festival familial, festif et accessible à tous. C'est le bon endroit pour venir passer un bon moment en famille ou entre amis", explique Cécile Garin, programmatrice du festival. Ce dernier devrait accueillir environ 3 000 festivaliers par jour. Ils sont 10 bénévoles à participer à l'organisation de ce festival, mais "les inscriptions sont déjà ouvertes pour venir rejoindre l'équipe pour la 20e édition" qui promet d'être grandiose selon la programmatrice. Le festival propose aussi une démarche écologique puisqu'il travaille avec le Réseau normand des arts de la rue (Renar), afin de limiter l'empreinte carbone des artistes en créant une cohérence dans leur agenda de représentation. Une autre initiative en faveur de l'environnement, c'est la mise en place de bus reliant le Tourp à Cherbourg, et ce jusqu'à 00h20.