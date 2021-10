Omonville-la-Rogue. La Rue Bucolique investit le Manoir du Tourp à Omonville-La-Rogue du 10 au 12 août 2018 (Manche)

Du vendredi 10 août au 12 août 2018, partez à la découverte de onze compagnies d'artistes au Manoir du Tourp d'Omonville la Rogue (Manche) dans le cadre du Festival La Rue Bucolique.

L'objectif particulier de cet évènement est de créer une synergie entre un lieu patrimonial, le manoir du Tourp, et une programmation de spectacles de rue et musicaux à la fois en plein air et sous chapiteau.

Rue Bucolique est dédié à la fois à un public familial qui ne fréquente pas nécessairement la programmation en salle mais aussi aux amateurs éclairés qui apprécient particulièrement les différents types de spectacles dit " arts de la rue " comme le cirque et le théâtre forain ou encore les fanfares.

La Rue Bucolique 2018 - Agnès Dubost



Humour, cirque, acrobatie, poésie et musique.

De tout, pour tous ! Assistez aux différents spectacles durant 3 jours, sous le soleil et la fraîcheur du Cotentin.

Le programme complet du festival est à télécharger ICI !

Entrée libre et gratuite.Restauration sur Place