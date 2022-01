Omonville-la-Rogue. Manche : le manoir du Tourp cherche ses ambassadeurs

Et si vous deveniez ambassadeurs du manoir du Tourp ? Situé à Omonville-La-Rogue (Manche), il propose tout au long de l'année des expositions temporaires gratuites, ainsi que le parcours-spectacle "Un trésor au bout du monde", qui entraîne le visiteur dans la Hague d'hier et d'aujourd'hui. Un concept unique en Normandie, basé sur la technologie scenovision.

Gratuit pour les ambassadeurs

Pour partager ce lieu avec le plus grand nombre, il est désormais possible de devenir ambassadeur du manoir du Tourp. Ces ambassadeurs bénéficieront d'une entrée gratuite pour le parcours-spectacle à chaque fois qu'ils viendront accompagnés d'au moins deux visiteurs payants par ambassadeur, enfants ou adultes.

Cette démarche est gratuite. Pour devenir ambassadeur il faut simplement :

-avoir une résidence dans le Cotentin

-fournir un justificatif de domicile et une photo

Il suffit ensuite de se présenter à l'accueil avant la visite et d'indiquer son nom.

Une communauté autour du Tourp

Ces ambassadeurs intègreront automatiquement le groupe des amis du manoir du Tourp. Ils recevront à leur domicile des invitations aux vernissages ou aux animations, les nouveaux programmes du manoir, et seront invités à deux réunions par an. "En tant qu'ami du Manoir, nous comptons sur eux pour parler du Tourp autour d'eux, ils peuvent par exemple distribuer des documents que nous leur confions, venir avec des amis…" précise Floriane Anger-Valognes, directrice. Un pass annuel à 13 € est également disponible pour venir quand on le souhaite, y compris lorsque l'on est seul ou avec moins de deux personnes.